Desarrolla un vídeo de producto profesional de 60 segundos para gerentes de producto expertos en tecnología y tomadores de decisiones empresariales, detallando las capacidades avanzadas de un nuevo producto de IA. Emplea un estilo visual limpio y sofisticado con gráficos nítidos y texto claro en pantalla, complementado por una generación de voz en off autoritaria que guía a la audiencia a través de la propuesta de valor del producto. Utiliza las plantillas y escenas completas de HeyGen para establecer una imagen de marca pulida y consistente a lo largo de la presentación.
Produce un inspirador vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para agencias creativas y productores de vídeo independientes, demostrando la rapidez y flexibilidad de crear materiales de marketing de alta calidad. La estética visual debe ser vibrante e ilustrativa, incorporando ricos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una banda sonora calmada y motivadora y subtítulos precisos para accesibilidad. Esto destacará cómo un generador de vídeo de IA puede aumentar su flujo de trabajo creativo.
Crea un dinámico vídeo de lanzamiento de 15 segundos dirigido a startups y a los responsables de marketing con presupuesto limitado, enfatizando la rápida creación de contenido y el ahorro significativo. El estilo visual y de audio debe ser rápido y contundente, con cortes rápidos, superposiciones de texto audaces y una pista de música pop enérgica, diseñada para captar la atención de inmediato en las redes sociales. Aprovecha las capacidades de AI Shorts Maker de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto para asegurar una entrega óptima en diversas plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Reseñas
Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Producto con IA
Transforma tus anuncios de producto en historias visuales atractivas sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos de lanzamiento de producto con IA simplifica la creación desde el guion hasta el compartir, ayudándote a cautivar audiencias y escalar tus campañas.
Casos de Uso
Anuncios de Lanzamiento de Producto de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente anuncios de vídeo de IA atractivos para impulsar campañas de lanzamiento de producto impactantes y generar interés inmediato.
Promociones Atractivas en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales y clips cortos para amplificar tu lanzamiento de producto en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de lanzamiento de producto con vídeos de producto de IA?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de producto de IA atractivos para tus campañas de lanzamiento de producto. Nuestro generador de vídeos de IA simplifica el proceso, permitiéndote producir activos creativos de alta calidad sin un tiempo de producción extenso.
¿HeyGen ofrece plantillas para generar varios tipos de vídeos de producto?
Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables para acelerar la creación de contenido. Utiliza nuestro intuitivo generador de vídeos de IA para producir rápidamente diversos vídeos de producto para campañas de marketing o redes sociales.
¿Qué características únicas ofrece HeyGen para crear vídeos de producto de IA atractivos?
HeyGen se destaca con sus avatares de IA realistas y capacidades de generador de texto a vídeo, permitiéndote crear vídeos de producto de IA personalizados y dinámicos. Añade fácilmente la voz y los elementos visuales de tu marca para crear activos creativos verdaderamente únicos.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de producto de formato corto para redes sociales?
Absolutamente, HeyGen es un excelente AI Shorts Maker, permitiéndote generar sin esfuerzo vídeos de producto de IA concisos e impactantes perfectos para plataformas de redes sociales. Nuestra plataforma admite varias relaciones de aspecto, lo que la hace ideal para crear contenido de creador de anuncios de vídeo de IA.