Vídeos de producto sin esfuerzo con el creador de vídeos de introducción de producto de IA

Crea vídeos de demostración de producto profesionales con avatares de IA realistas, captando la atención y aumentando el compromiso sin producciones costosas.

314/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a potenciales clientes empresariales, empleando gráficos ilustrativos y limpios y un avatar de IA profesional para explicar funcionalidades complejas, mejorado con subtítulos precisos generados dentro de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un convincente vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, utilizando metraje de archivo cálido y acogedor y una voz en off amigable del Generador de Vídeos de Producto de IA para resaltar los beneficios clave y simplificar la adopción, aprovechando la extensa biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo estilo UGC de 15 segundos para especialistas en marketing en redes sociales, con visuales auténticos y móviles y cortes rápidos de una plantilla de vídeo existente de HeyGen, con una breve aparición de un avatar de IA para captar la atención sobre una nueva oferta.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de introducción de producto de IA

Crea sin esfuerzo vídeos de introducción de producto profesionales en minutos. Convierte texto en visuales atractivos con herramientas impulsadas por IA, diseñadas para claridad e impacto.

1
Step 1
Escribe tu Guion
Comienza creando la historia de tu producto. Utiliza el generador de texto a vídeo de HeyGen para transformar tus palabras en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo o da vida a tu guion con avatares de IA realistas.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Pulsa tu contenido con generación de voz en off integrada y subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible para todos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de producto de alta calidad en varios formatos, listo para cautivar a tu audiencia en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Productos

.

Desarrolla vídeos de IA convincentes con testimonios de clientes e historias de éxito para generar confianza y demostrar el valor del producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de producto atractivos con IA?

HeyGen es un avanzado Generador de Vídeos de Producto de IA que te permite producir vídeos de demostración de producto de alta calidad utilizando avatares de IA realistas. Simplemente proporciona tu guion, y el generador de texto a vídeo de HeyGen dará vida a tu producto con voces en off y visuales profesionales.

¿Qué hace que HeyGen sea el mejor creador de vídeos de introducción de producto de IA?

HeyGen destaca como un líder en la creación de vídeos de introducción de producto de IA al simplificar todo el proceso de creación. Utiliza IA para escribir guiones, generar voces en off naturales y aplicar plantillas de vídeo, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para vídeos de producto impactantes.

¿Puedo personalizar mis vídeos de producto creados con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de producto, incluyendo controles de marca para logotipos y colores. Puedes seleccionar entre una amplia gama de plantillas de vídeo e incorporar tus propios medios para asegurar que la identidad de tu marca brille en cada producción.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos explicativos de producto para diversas plataformas?

HeyGen asegura que tu vídeo explicativo de producto llegue a una amplia audiencia proporcionando subtítulos automáticos y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto. Esto te permite adaptar fácilmente tu contenido para varios canales de redes sociales y plataformas digitales, haciendo que tus vídeos de producto sean accesibles en todas partes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo