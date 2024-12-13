Generador de vídeos explicativos de productos de IA

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo elegante de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, mostrando el poder de los vídeos explicativos de IA para generar contenido atractivo con visuales dinámicos y diversos avatares de IA, enfatizando la capacidad de producir rápidamente campañas de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de producto claro y conciso de 60 segundos dirigido a emprendedores de comercio electrónico, adoptando un estilo visual y auditivo instructivo con subtítulos prominentes para resaltar características y beneficios clave, asegurando la máxima accesibilidad y comprensión para una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio rápido de 30 segundos para startups tecnológicas, diseñado para lanzar nuevas innovaciones rápidamente, utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar rápidamente contenido escrito en vídeos explicativos de producto impactantes con una estética innovadora y moderna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un generador de vídeos explicativos de productos de IA

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de productos atractivos con herramientas impulsadas por IA, desde el guion hasta la producción final, mejorando tus esfuerzos de marketing.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza generando tu guion de vídeo con IA o pega el tuyo propio. Este contenido forma la base de tu vídeo explicativo de producto, aprovechando los guiones autogenerados.
2
Step 2
Elige tus visuales y talento
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu producto. Mejora tus escenas con plantillas y medios relevantes para dar vida a tu explicación.
3
Step 3
Personaliza y refina
Añade locuciones dinámicas de IA, genera subtítulos precisos y aplica controles de marca como logotipos y colores para una fácil personalización que coincida con la identidad de tu producto.
4
Step 4
Exporta y comparte
Descarga tu vídeo explicativo de producto pulido en formato MP4. Tu vídeo terminado está listo para ser compartido en todos tus canales de marketing.

Casos de Uso

Mostrar historias de éxito de productos

Crea vídeos de IA convincentes que destaquen el éxito del cliente, explicando efectivamente el valor y el impacto real de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos explicativos de productos de IA?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos de productos de IA de alta calidad transformando tu guion en visuales dinámicos con avatares de IA realistas y locución de IA. Su interfaz intuitiva sirve como un eficiente creador de vídeos explicativos para profesionales del marketing y empresas por igual.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para mi vídeo explicativo animado con HeyGen?

HeyGen te ofrece una amplia personalización creativa para tu vídeo explicativo animado, con una amplia selección de avatares de IA y funcionalidad de arrastrar y soltar. Puedes personalizar fácilmente las escenas, integrar la marca y utilizar una rica biblioteca de medios para lograr la estética deseada.

¿Puede HeyGen crear vídeos explicativos de productos con soporte multilingüe?

Sí, HeyGen te permite generar vídeos explicativos de productos con locución de IA en más de 140 idiomas, incluyendo automáticamente subtítulos sincronizados para un alcance global. Una vez completado, puedes exportar fácilmente tu vídeo profesional como un archivo MP4.

¿Qué tipos de vídeos explicativos de IA puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos explicativos de IA, desde presentaciones de productos animadas hasta presentaciones de marketing detalladas, todo impulsado por tu guion y elección de avatares de IA. Esta versátil plataforma de vídeo de IA atiende a diversas necesidades de comunicación empresarial.

