Generador de Vídeos Explicativos de Productos de IA: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Crea vídeos de marketing cautivadores sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos explicativos de productos de IA utiliza avatares de IA inteligentes para captar la atención de tu audiencia al instante.

Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos para un nuevo generador de vídeos explicativos de productos de IA, dirigido a startups tecnológicas y propietarios de pequeñas empresas. El estilo visual debe ser moderno y elegante, incorporando animaciones y gráficos atractivos, complementados por una pista de audio animada e inspiradora. Muestra lo fácil que es para los usuarios crear vídeos profesionales utilizando las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen para lanzar sus propios productos de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto imaginativo de 45 segundos dirigido a profesionales creativos y artistas digitales, demostrando una herramienta de IA que asiste en esfuerzos artísticos. El estilo visual y de audio debe ser artístico y vanguardista, enfatizando la narración visual con una banda sonora única y atmosférica. Destaca la capacidad de HeyGen para dar vida a conceptos diversos utilizando "avatares de IA" realistas para narrar o encarnar ideas creativas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo explicativo educativo de 60 segundos diseñado para desmitificar una característica compleja de IA para usuarios potenciales no técnicos y equipos de marketing. El vídeo requiere un estilo visual limpio e informativo con gráficos claros, apoyado por una narración de audio profesional y tranquilizadora. Enfatiza cómo HeyGen simplifica la creación de contenido a través de funciones robustas de "Generación de voz en off" y "Texto a vídeo desde guion", haciendo accesibles los conceptos complejos de IA a una amplia audiencia, potencialmente utilizando guiones generados por IA para ideas iniciales.
Prompt de Ejemplo 3
Tu desafío es crear un vibrante vídeo explicativo de producto de 30 segundos para una herramienta innovadora de IA, cautivando a un amplio mercado de consumidores o instituciones educativas. Adopta un estilo visual animado y juguetón, aprovechando el rico "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para activos dinámicos y emparejándolo con una banda sonora enérgica y positiva. El objetivo del vídeo es introducir la funcionalidad compleja de IA de una manera accesible y visualmente estimulante, utilizando animaciones creativas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Productos de IA

Crea vídeos explicativos de productos atractivos sin esfuerzo con IA, transformando tus guiones en historias visuales dinámicas en solo unos clics.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo tu guion explicativo de producto o utiliza guiones generados por IA para un inicio rápido. Esto forma la base de tu contenido de vídeo con nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Explora diversas plantillas de vídeo y elige de una biblioteca de avatares de IA profesionales para representar tu marca y transmitir tu mensaje.
3
Step 3
Añade Personalizaciones y Voces en Off
Refina tu vídeo añadiendo voces en off, música de fondo, subtítulos y aplicando controles de marca como logotipos y colores para coincidir con tu identidad con nuestra generación de voces en off.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Explicativo
Previsualiza tus vídeos explicativos de productos completados, realiza ajustes finales y luego expórtalos en varios formatos de aspecto y resoluciones para cualquier plataforma, utilizando nuestro redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Producto Atractivos para Redes Sociales

Produce rápidamente explicadores de productos en formato corto y clips optimizados para redes sociales para aumentar la visibilidad y el compromiso.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de productos cautivadores?

HeyGen actúa como un generador intuitivo de vídeos explicativos de productos de IA, permitiéndote producir vídeos explicativos de alta calidad con facilidad. Aprovecha los avatares de IA realistas y las animaciones dinámicas para mostrar tu producto de una manera visualmente atractiva y creativa.

¿Puedo transformar fácilmente texto en vídeos explicativos profesionales usando HeyGen?

Absolutamente, la potente plataforma de vídeo de IA de HeyGen sirve como un eficiente creador de vídeos explicativos, convirtiendo tus guiones de texto a vídeo sin problemas. Esta función acelera drásticamente la producción de contenido, convirtiendo tus ideas en vídeos pulidos rápidamente.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para mis vídeos de marketing y formación?

HeyGen ofrece amplios controles creativos, permitiéndote personalizar vídeos de marketing y formación con elementos de marca, una vasta biblioteca de activos de medios de stock y plantillas de vídeo personalizables. Nuestro editor de vídeo integrado asegura que tu visión única se refleje en cada producción.

¿HeyGen admite voces en off avanzadas y traducción de idiomas para audiencias globales?

Sí, HeyGen ofrece generación avanzada de voces en off en múltiples idiomas, complementada por capacidades robustas de traducción de idiomas. Esto permite que tus vídeos explicativos lleguen a diversas audiencias globales de manera efectiva, mejorando la accesibilidad y el impacto.

