Generador de Vídeos de Procesos con IA: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Crea vídeos instructivos y tutoriales atractivos usando avatares de IA realistas sin necesidad de cámaras o actores.

Produce un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre el proceso paso a paso de usar un generador de vídeos de procesos con IA para automatizar la creación de contenido. Este vídeo, dirigido a profesionales técnicos, debe presentar un estilo visual limpio y profesional con una voz en off clara e instructiva, destacando cómo la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" dentro del Editor de Estudio de HeyGen simplifica flujos de trabajo complejos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una guía perspicaz de 45 segundos que explique los beneficios de un generador de vídeos con IA para propietarios de pequeñas empresas. El estilo visual debe ser moderno y amigable, acompañado de un tono informativo generado por el generador de voz de IA, presentando un avatar de IA atractivo para entregar puntos clave y captar la atención.
Prompt de Ejemplo 2
Formula un vídeo explicativo integral de 2 minutos para educadores globales sobre cómo aprovechar un generador de texto a vídeo para crear módulos de aprendizaje electrónico atractivos. El vídeo debe adoptar un estilo visual simple y educativo con un tono de audio calmado y claro, utilizando crucialmente los "Subtítulos/captions" de HeyGen para soporte multilingüe y alcanzar una audiencia internacional diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Construye una presentación de producto atractiva de 30 segundos para creadores de contenido en redes sociales, presentando un avatar de IA innovador generado con control creativo para presentar una nueva herramienta digital. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, complementado con música de fondo animada y una "Generación de voz en off" persuasiva que capture la emoción de la audiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Procesos con IA

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales con avatares de IA y herramientas de edición inteligentes, dando vida a tus procesos en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza pegando tu guion de proceso en nuestro editor de texto a vídeo, generando escenas al instante. Alternativamente, inicia tu proyecto seleccionando una de nuestras plantillas de vídeo diseñadas por expertos.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tu contenido seleccionando entre una diversa gama de avatares de IA. Personaliza su apariencia y voz con sincronización labial perfecta para narrar claramente los pasos de tu proceso.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y de Marca
Mejora tu vídeo con medios de archivo relevantes de nuestra biblioteca completa. Aplica tus controles de marca, incluyendo logotipos y colores de marca, para asegurar un aspecto cohesivo y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Una vez satisfecho con tu vídeo de proceso, expórtalo en varios formatos de aspecto. Tu vídeo de alta calidad está entonces listo para compartir a través de plataformas, involucrando efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción de Anuncios Simplificada

.

Produce rápidamente vídeos de marketing de alto impacto y anuncios, mejorando el rendimiento de las campañas y las tasas de conversión con IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo convierte HeyGen texto en vídeos profesionales?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar guiones de texto simples en vídeos dinámicos usando su potente generador de texto a vídeo. Simplemente introduces tu contenido deseado, y el generador de vídeos de procesos con IA de HeyGen lo trae a la vida con avatares, voces y escenas, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos con IA.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas para mi contenido?

Absolutamente, HeyGen es un generador de avatares de IA líder en la industria, ofreciendo una amplia gama de avatares de IA realistas. Estos presentadores digitales personalizables pueden sincronizar perfectamente los labios con tu guion, añadiendo un toque humano a tus proyectos de generador de vídeos con IA.

¿Qué herramientas de edición de vídeo están disponibles en HeyGen?

HeyGen proporciona un Editor de Estudio completo con un conjunto de herramientas de edición de vídeo intuitivas para refinar tus creaciones. Puedes personalizar escenas, integrar controles de marca y utilizar una rica biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con tu visión.

¿HeyGen soporta múltiples idiomas y subtitulado automático?

Sí, HeyGen ofrece un robusto soporte multilingüe, permitiéndote crear contenido atractivo para una audiencia global. Además, su función de Subtítulos Automáticos genera automáticamente subtítulos precisos, mejorando la accesibilidad y el alcance de tus proyectos de vídeo con IA.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo