Imagina un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, mostrando lo fácil que es producir contenido atractivo. Visualmente, debe ser limpio y profesional con una voz en off amigable y entusiasta, destacando el poder de HeyGen como un "creador de vídeos con presentador AI" y demostrando específicamente la facilidad de integrar diversos "avatares AI" para representar su marca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 45 segundos dirigido a influencers de redes sociales y educadores en línea. Este vídeo debe adoptar un tono claro y educativo con una estética moderna y limpia, ilustrando cuán rápidamente un "generador de vídeos AI" puede transformar ideas en bruto en "presentaciones de vídeo potenciadas por AI" simplemente aprovechando la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para producir contenido pulido a partir de sus materiales escritos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de comunicación corporativa elegante de 60 segundos para comunicadores corporativos y gestores de marca que valoran la coherencia del mensaje. El estilo visual debe ser pulido y sofisticado, enfatizando la consistencia de la marca con una voz clara y autoritaria. Este prompt se centra en demostrar el innovador "generador de avatares AI" de HeyGen y cómo sus robustas capacidades de "Generación de voz en off" permiten la creación de "Vídeos de marca" altamente personalizados que resuenan poderosamente con las audiencias.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo inspirador y rápido de 30 segundos con música de fondo enérgica, diseñado para profesionales ocupados y emprendedores aspirantes. Este vídeo debe demostrar rápidamente cómo iniciar un proyecto utilizando varios "Plantillas de vídeo" y luego refinar rápidamente el contenido con la ayuda de un "Generador de guiones AI", mostrando la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen como un atajo para la producción de vídeos profesionales.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos con Presentador AI

Transforma sin esfuerzo tus ideas en presentaciones de vídeo profesionales y atractivas con AI, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza introduciendo tu guion o texto. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de texto a vídeo desde guion, permitiéndote establecer rápidamente la base para tu presentación.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para representar tu marca. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu mensaje y audiencia.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Refina tu presentación con fondos personalizados, música y medios de nuestra biblioteca. Aplica el logotipo y colores de tu empresa usando potentes controles de marca (logotipo, colores) para asegurar una apariencia acorde con la marca.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Genera tu vídeo de alta calidad y compártelo con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora del Compromiso en la Formación

Mejora los programas de formación con presentadores AI para mejorar significativamente el compromiso de los alumnos y la retención del conocimiento en diversos temas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de generación de vídeos creativos?

HeyGen permite a los usuarios crear contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo al aprovechar su avanzado generador de vídeos AI. Puedes transformar texto en presentaciones de vídeo dinámicas potenciadas por AI con avatares AI realistas y diversas plantillas de vídeo, agilizando significativamente tu proceso de generación de vídeos creativos.

¿Puedo producir vídeos de marca usando el creador de vídeos con presentador AI de HeyGen?

Absolutamente, el creador de vídeos con presentador AI de HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de marca de alta calidad. Puedes incorporar el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos de marca para mantener un mensaje coherente en todas tus comunicaciones de vídeo.

¿Qué tipos de avatares AI ofrece HeyGen para presentaciones de vídeo potenciadas por AI?

HeyGen ofrece una amplia selección de avatares AI realistas que se pueden personalizar para tus presentaciones de vídeo potenciadas por AI. Desde apariencias diversas hasta varios estilos de habla, estos avatares AI dan vida a tus guiones con expresiones y movimientos naturales.

¿HeyGen admite la transformación de texto a vídeo para diversas necesidades de contenido?

Sí, HeyGen sobresale en la transformación de texto a vídeo, haciendo sencillo convertir tus guiones en contenido de vídeo profesional. Ya sea que necesites vídeos de marketing atractivos o vídeos de formación informativos, la plataforma de HeyGen y su Generador de Guiones AI pueden crear rápidamente narrativas atractivas.

