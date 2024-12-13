Creador de Vídeos PPC con IA para Anuncios de Alta Conversión

Transforma tus guiones en anuncios de vídeo de alto impacto al instante, reduciendo el coste de producción y aumentando las conversiones con capacidades de texto a vídeo sin fisuras.

Imagina un vídeo animado de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo un creador de vídeos PPC con IA simplifica la producción de anuncios. Visualmente, debe ser dinámico con cortes rápidos entre diversos estilos de anuncios, complementado por una voz en off enérgica y amigable. El enfoque está en transformar fácilmente texto a vídeo desde un guion, generando múltiples variantes de vídeo sin esfuerzo, y aprovechando la generación de voz en off para crear anuncios de vídeo con IA atractivos que impulsen el compromiso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo visualmente pulido de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico, ilustrando el poder de la IA para producir impresionantes vídeos de productos. El vídeo debe presentar una estética moderna, utilizando una biblioteca de medios de alta calidad/soporte de stock para mostrar detalles del producto, narrado por un avatar de IA atractivo. Se enfatizará cómo los avatares de IA dan vida a los productos, con un cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones sin problemas para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo social de 15 segundos, diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales, mostrando la rápida creación de vídeos UGC con IA. El estilo visual debe ser auténtico y animado, imitando tendencias populares con subtítulos dinámicos en pantalla y música de fondo animada, utilizando diversas plantillas y escenas para producir vídeos cortos de redes sociales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a especialistas en marketing de rendimiento y agencias de publicidad, detallando la eficiencia de un generador de vídeos con IA para crear creatividades publicitarias diversas. La presentación visual debe ser limpia y orientada al flujo de trabajo, respaldada por una voz en off confiada y autoritaria, destacando cómo los usuarios pueden aprovechar fácilmente las plantillas y escenas y generar numerosas variantes de vídeo desde un solo texto a vídeo desde guion para optimizar campañas PPC.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos PPC con IA

Aprovecha la IA para generar sin esfuerzo anuncios de vídeo de alta conversión, agiliza tu producción creativa y escala tus campañas para obtener mejores resultados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Anuncio
Comienza introduciendo tu texto publicitario o generando un guion con IA. Nuestro creador de vídeos PPC con IA luego utiliza tecnología de texto a vídeo para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo, listo para tus campañas.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o producto. Elige plantillas atractivas para establecer el estilo visual de tus anuncios de vídeo con IA.
3
Step 3
Mejora con Marca y Voz
Aplica el logo y colores de tu marca usando controles de marca para asegurar la consistencia. Refina aún más tu vídeo añadiendo voces en off generadas por IA y subtítulos automáticos.
4
Step 4
Optimiza y Exporta tu Vídeo
Ajusta las dimensiones de tu vídeo utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Tus vídeos optimizados para redes sociales están ahora listos para desplegarse y captar eficazmente a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Éxito del Cliente Generados por IA

Transforma sin esfuerzo testimonios de clientes en vídeos UGC con IA atractivos, construyendo confianza y generando mayores conversiones para tus productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo con IA atractivos?

El potente generador de vídeos con IA de HeyGen permite a los usuarios producir sin esfuerzo anuncios de vídeo con IA de alta calidad. Utiliza capacidades de texto a vídeo y avatares de IA realistas para crear diversas variantes de vídeo, asegurando que tus creatividades publicitarias siempre resuenen con tu audiencia objetivo.

¿Puede HeyGen garantizar la consistencia de marca en todo mi contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus creatividades de vídeo. Aprovecha nuestras extensas plantillas y escenas para mantener una apariencia consistente en todos tus visuales de producto y creatividades sociales.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para generar vídeos UGC dinámicos con IA?

HeyGen te permite producir vídeos UGC auténticos con IA, perfectos para vídeos en redes sociales y campañas de rendimiento. Nuestra plataforma incluye una amplia gama de plantillas de vídeo y funciones de edición con IA para ayudarte a reutilizar contenido y crear creatividades de estilo generado por el usuario de manera rápida.

¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar los flujos de trabajo de producción de vídeo?

HeyGen agiliza tus flujos de trabajo de producción de vídeo ofreciendo conversión eficiente de texto a vídeo y generación automática de voz en off. Con características como subtítulos en varios idiomas y cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas, puedes reducir significativamente el coste de producción y acelerar la entrega de contenido.

