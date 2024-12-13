Creador de Vídeos PPC con IA para Anuncios de Alta Conversión
Transforma tus guiones en anuncios de vídeo de alto impacto al instante, reduciendo el coste de producción y aumentando las conversiones con capacidades de texto a vídeo sin fisuras.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo visualmente pulido de 45 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico, ilustrando el poder de la IA para producir impresionantes vídeos de productos. El vídeo debe presentar una estética moderna, utilizando una biblioteca de medios de alta calidad/soporte de stock para mostrar detalles del producto, narrado por un avatar de IA atractivo. Se enfatizará cómo los avatares de IA dan vida a los productos, con un cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones sin problemas para varias plataformas.
Desarrolla un vídeo social de 15 segundos, diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales, mostrando la rápida creación de vídeos UGC con IA. El estilo visual debe ser auténtico y animado, imitando tendencias populares con subtítulos dinámicos en pantalla y música de fondo animada, utilizando diversas plantillas y escenas para producir vídeos cortos de redes sociales atractivos.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a especialistas en marketing de rendimiento y agencias de publicidad, detallando la eficiencia de un generador de vídeos con IA para crear creatividades publicitarias diversas. La presentación visual debe ser limpia y orientada al flujo de trabajo, respaldada por una voz en off confiada y autoritaria, destacando cómo los usuarios pueden aprovechar fácilmente las plantillas y escenas y generar numerosas variantes de vídeo desde un solo texto a vídeo desde guion para optimizar campañas PPC.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo con IA de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo con IA diversos y de alta conversión para elevar tus campañas PPC y maximizar el retorno de la inversión publicitaria.
Genera Creatividades de Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips de redes sociales cautivadores optimizados para varias plataformas para aumentar el compromiso y el rendimiento de los anuncios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo con IA atractivos?
El potente generador de vídeos con IA de HeyGen permite a los usuarios producir sin esfuerzo anuncios de vídeo con IA de alta calidad. Utiliza capacidades de texto a vídeo y avatares de IA realistas para crear diversas variantes de vídeo, asegurando que tus creatividades publicitarias siempre resuenen con tu audiencia objetivo.
¿Puede HeyGen garantizar la consistencia de marca en todo mi contenido de vídeo?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus creatividades de vídeo. Aprovecha nuestras extensas plantillas y escenas para mantener una apariencia consistente en todos tus visuales de producto y creatividades sociales.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para generar vídeos UGC dinámicos con IA?
HeyGen te permite producir vídeos UGC auténticos con IA, perfectos para vídeos en redes sociales y campañas de rendimiento. Nuestra plataforma incluye una amplia gama de plantillas de vídeo y funciones de edición con IA para ayudarte a reutilizar contenido y crear creatividades de estilo generado por el usuario de manera rápida.
¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar los flujos de trabajo de producción de vídeo?
HeyGen agiliza tus flujos de trabajo de producción de vídeo ofreciendo conversión eficiente de texto a vídeo y generación automática de voz en off. Con características como subtítulos en varios idiomas y cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas, puedes reducir significativamente el coste de producción y acelerar la entrega de contenido.