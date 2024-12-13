Plataforma de Vídeos Educativos Impulsada por AI para Lecciones Atractivas

Genera fácilmente vídeos eLearning atractivos a partir de tus guiones utilizando la creación de texto a vídeo impulsada por AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para formadores corporativos y profesionales de RRHH, demostrando la rápida incorporación de empleados. El estilo visual debe ser profesional y limpio con una voz en off directa y autoritaria, enfatizando las plantillas y escenas eficientes de HeyGen y la generación precisa de voz en off para vídeos de formación impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a instructores de idiomas y creadores de cursos de e-learning internacionales, ilustrando el poder de la educación multilingüe. Emplea visuales dinámicos de mapas mundiales y una voz en off sofisticada y adaptativa, mostrando lo fácil que es añadir subtítulos/captions y aprovechar los avatares de AI para una experiencia de creación de texto a vídeo verdaderamente global impulsada por AI.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y expertos en la materia que necesitan crear contenido instructivo rápidamente. Este vídeo requiere un diseño moderno y minimalista y una voz amigable y accesible, subrayando la conveniencia de la biblioteca de medios integrada/soporte de stock y la simplicidad de convertir un guion en un vídeo educativo de AI con texto a vídeo desde el guion.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona una Plataforma de Vídeos Educativos Impulsada por AI

Transforma tu currículo en vídeos educativos atractivos y profesionales con nuestra plataforma de AI intuitiva, diseñada para creadores de todos los niveles.

1
Step 1
Pega Tu Contenido
Pega tu guion educativo o texto en la plataforma. Nuestra creación de texto a vídeo impulsada por AI lo analiza instantáneamente, sentando las bases para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI, incluidos avatares de profesores profesionales, para representar tu contenido, asegurando una presentación consistente y atractiva para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Visuales y Branding
Utiliza nuestras plantillas de vídeo para diseñar escenas atractivas. Aplica los colores de tu marca, logo y mejora tu vídeo educativo con medios relevantes de la biblioteca.
4
Step 4
Genera y Comparte
Con un solo clic, genera tu vídeo educativo de alta calidad. Nuestra rápida generación de vídeos te permite exportarlo en varios formatos para una distribución fluida a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Educación en Salud

Traduce información médica compleja en vídeos educativos claros y accesibles, mejorando significativamente la formación y comprensión en salud.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos?

HeyGen agiliza el proceso de ser un creador de vídeos educativos convirtiendo texto directamente en vídeos educativos atractivos impulsados por AI. Con su interfaz intuitiva y extensas plantillas de vídeo, HeyGen permite un diseño y generación de vídeos fácil, eliminando pasos de producción complejos.

¿Qué tipo de avatares de AI están disponibles para contenido educativo en HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de profesores profesionales para representar tu marca y entregar vídeos educativos de manera efectiva. Estos avatares de AI dan vida a tus lecciones, asegurando una presencia consistente y atractiva para tu plataforma de vídeos educativos de AI.

¿HeyGen admite funciones multilingües para vídeos eLearning?

Sí, HeyGen admite la educación multilingüe ofreciendo una robusta generación de voz en off y capacidades de subtítulos para tus vídeos eLearning. Esto te permite producir vídeos de formación accesibles a una audiencia global sin esfuerzo, haciendo que tu contenido sea verdaderamente inclusivo.

¿Puedo generar rápidamente vídeos educativos de AI usando HeyGen?

HeyGen está diseñado para una generación rápida de vídeos, permitiéndote crear vídeos educativos de AI de alta calidad de manera eficiente a partir de tus guiones de texto. Este generador de vídeos de AI reduce significativamente el tiempo de producción, permitiendo un despliegue rápido de tus materiales de aprendizaje.

