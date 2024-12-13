Generador de Videos de Introducción con IA: Formación Rápida y Atractiva para Empleados

Involucra a los nuevos empleados con formación dinámica y personalizada. Aprovecha avatares de IA realistas para crear videos de introducción atractivos que perduren.

Diseña un video de introducción de 30 segundos con IA para nuevos empleados en una startup tecnológica, mostrando un estilo visual moderno, limpio y optimista con una locución profesional. El video debe presentar rápidamente la cultura de la empresa y las herramientas clave, utilizando eficazmente las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video dinámico de 45 segundos explicando una nueva función de software a propietarios de pequeñas empresas, con una presentación atractiva, clara y autoritaria de un avatar de IA. Este generador de videos con IA enfatiza el poder de la capacidad de Texto a video desde guion para crear un mensaje preciso e impactante sin necesidad de tiempo de cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video informativo de 60 segundos dirigido a profesionales de RRHH para educar a los empleados existentes sobre las políticas actualizadas de la empresa, adoptando un estilo visual tranquilizador y profesional complementado por una locución humana. Aprovecha la avanzada generación de locuciones de HeyGen para articular claramente información compleja, asegurando una experiencia de formación integral.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video promocional rápido de 15 segundos como adelanto para equipos de marketing que lanzan una nueva campaña de producto, exigiendo un estilo rápido, visualmente rico y emocionante con música de fondo enérgica. Integra diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear un adelanto de alto impacto utilizando el generador de videos con IA.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Videos de Introducción con IA

Crea eficientemente videos de introducción atractivos con IA. Transforma texto en experiencias de formación profesionales y personalizadas utilizando herramientas avanzadas de IA y plantillas personalizables.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de introducción. Aprovecha los guiones autogenerados por IA para una creación de contenido rápida, asegurando que tu mensaje sea claro y conciso.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para ser el presentador en tu video. Estas cabezas parlantes realistas mejoran el compromiso y entregan tu mensaje profesionalmente.
3
Step 3
Añade Visuales y Elementos de Marca
Mejora tu video con visuales de la biblioteca de medios y aplica controles de marca como logotipos y colores. Genera locuciones de sonido natural directamente desde tu guion.
4
Step 4
Exporta Tu Video de Introducción
Finaliza tu video con herramientas de edición precisas y luego expórtalo en el formato de aspecto deseado. Comparte tu video de introducción con IA de alta calidad con tus nuevos miembros del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Explicaciones Complejas

.

Simplifica conceptos y procedimientos intrincados con explicaciones en video claras generadas por IA para mejorar el aprendizaje y la comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos para proyectos creativos?

HeyGen funciona como un generador de videos con IA intuitivo, transformando tus guiones creativos en videos pulidos sin esfuerzo. Aprovecha la avanzada tecnología de texto a video con IA para animar personajes y producir contenido atractivo a partir de una simple entrada de texto, agilizando tu flujo de trabajo de producción.

¿Puede HeyGen ayudarme a desarrollar videos de introducción y explicativos de productos atractivos?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear diversos contenidos creativos, incluidos videos de introducción efectivos y explicativos de productos dinámicos. La plataforma ofrece plantillas versátiles y avatares de IA para asegurar que tu mensaje se entregue de manera clara y atractiva.

¿Qué recursos creativos y características ofrece HeyGen para la producción de videos?

HeyGen proporciona un sólido soporte para diversos recursos creativos, incluyendo locuciones de alta calidad, plantillas diseñadas profesionalmente y cabezas parlantes personalizadas. Estas características te permiten crear experiencias de formación únicas y presentaciones de ventas atractivas con facilidad.

¿HeyGen admite el uso de avatares de IA para presentaciones de video únicas?

Sí, HeyGen admite completamente la integración de avatares de IA para crear presentaciones de video únicas y personalizadas. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA o crear el tuyo propio, mejorando el impacto creativo de tu contenido, desde explicativos de productos hasta experiencias de formación.

