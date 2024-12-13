Creador de Vídeos de Introducción de Incorporación con IA para Equipos de RRHH
Produce sin esfuerzo vídeos de incorporación profesionales a gran escala transformando tus guiones en contenido atractivo con Texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de bienvenida e informativo de 90 segundos para nuevos empleados, explicando aspectos clave de su incorporación inicial. Este vídeo debe aprovechar las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para mantener una estética de marca coherente e incluir una voz en off animada para captar la atención del público.
Crea un vídeo de formación detallado de 2 minutos específicamente para nuevos empleados, centrado en un proceso complejo de la empresa. Asegura la accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen y mejora la comprensión con visuales relevantes extraídos de la biblioteca de medios/soporte de stock, presentados con un estilo de audio claro y articulado.
Diseña un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para equipos de RRHH, ilustrando la facilidad de distribuir "vídeos de incorporación" a través de varias plataformas. El vídeo debe resaltar la capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una adaptación sin problemas, manteniendo un estilo visual dinámico con una voz segura y alentadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Producción de Contenido de Incorporación.
Genera rápidamente extensos vídeos de incorporación de empleados y materiales de formación, alcanzando eficientemente a todos los nuevos empleados.
Mejorar el Compromiso de Nuevos Empleados.
Utiliza IA para producir vídeos de formación de nuevos empleados dinámicos e interactivos, aumentando significativamente las tasas de compromiso y retención.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación de empleados usando IA?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de Texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de incorporación de empleados atractivos. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera cabezas parlantes profesionales con generación de voz en off, eliminando la necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a escalar eficientemente la producción de contenido de incorporación?
Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas personalizables y flujos de trabajo eficientes que permiten a los equipos de RRHH escalar rápidamente la producción de contenido de incorporación sin comprometer la calidad. Su plataforma intuitiva fomenta la colaboración sin problemas, facilitando la actualización y distribución de vídeos de formación para nuevos empleados.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de formación de nuevos empleados creados con HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de formación de nuevos empleados, incluyendo plantillas personalizables, controles de marca para logotipos y colores, y una rica biblioteca de medios. También puedes incorporar grabaciones de pantalla y ajustar las relaciones de aspecto para que coincidan perfectamente con los requisitos específicos de tu marca.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos de introducción de incorporación con IA?
HeyGen proporciona un conjunto completo de características técnicas para vídeos de introducción de incorporación con IA, incluyendo capacidades intuitivas de Texto a vídeo, generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Esta funcionalidad integral minimiza la necesidad de herramientas tradicionales de edición de vídeo, permitiendo una salida rápida y profesional.