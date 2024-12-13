Generador de Vídeos de Introducción para la Incorporación con AI: Rápido y Fácil
Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados. Transforma tus guiones en vídeos dinámicos con nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo pulido de 60 segundos para equipos de marketing que buscan mantener un mensaje de marca coherente en todo su contenido. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio elegante y profesional, demostrando cómo se pueden utilizar plantillas personalizables para alinearse con controles de marca específicos, asegurando que cada proyecto de vídeo refuerce la identidad de la marca sin esfuerzo.
Produce un vídeo instructivo impactante de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y especialistas en L&D, ilustrando la transición fluida de un concepto escrito a una presentación visual. Emplea un estilo visual claro y directo con una narración informativa para resaltar la eficiencia de convertir un guion simple en un vídeo completamente desarrollado utilizando capacidades de texto a vídeo desde el guion, agilizando la producción de contenido.
Crea un vídeo dinámico y convincente de 50 segundos para equipos globales y organizaciones centradas en la accesibilidad, enfatizando la claridad y el alcance. La presentación visual debe ser moderna e inclusiva, complementada por un fondo de audio calmado y profesional, mostrando la adición automática de subtítulos/captions para asegurar que tu mensaje sea comprendido y accesible para todos los espectadores.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Incorporación.
Mejora los vídeos de formación para nuevos empleados con AI para mejorar significativamente el compromiso y la retención de conocimientos.
Expande la Creación de Contenido de Incorporación.
Produce rápidamente diversos módulos de incorporación y cursos introductorios para llegar efectivamente a todos los nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo empodera HeyGen a los equipos creativos para producir vídeos de incorporación atractivos?
HeyGen, una plataforma de creación de vídeos con AI, permite a los usuarios crear vídeos de incorporación dinámicos y atractivos para nuevos empleados. Aprovechando plantillas personalizables, avatares de AI y controles de marca, puedes adaptar el contenido para representar perfectamente el estilo único de tu empresa.
¿Cuáles son las capacidades principales del generador de texto a vídeo de HeyGen?
El potente generador de texto a vídeo de HeyGen transforma tu guion en un vídeo de alta calidad generado por AI. Integra narración generada por AI y subtítulos/captions, agilizando la producción de contenido profesional.
¿Puede HeyGen ayudarme a mantener la coherencia de marca en mi contenido de vídeo con AI?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y tipografías en tus vídeos con AI. Esto asegura que todo tu contenido generado por AI, incluidos los vídeos de incorporación, se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.
¿Están disponibles los avatares de AI para su uso dentro de la plataforma de HeyGen?
Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de avatares de AI que pueden integrarse sin problemas en tus vídeos. Estos avatares de AI dan vida a tus guiones, haciendo que tus vídeos de introducción para la incorporación con AI sean más personales y atractivos para los nuevos empleados.