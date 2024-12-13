El Generador Definitivo de Instructores de Incorporación AI

Automatiza la incorporación de empleados con rutas de aprendizaje personalizadas. Crea contenido atractivo usando avatares AI y mejora la retención.

Diseña un vídeo de 45 segundos dirigido a Gerentes de RRHH y Profesionales de L&D, mostrando cómo el 'generador de instructores de incorporación AI' asegura una incorporación de empleados consistente y escalable en equipos diversos. El estilo visual debe ser profesional y tranquilizador, con un avatar AI confiado que entregue puntos clave de formación, mejorado por los avatares AI de HeyGen para demostrar instrucción personalizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 60 segundos atractivo para especialistas en Aprendizaje y Desarrollo e innovadores de RRHH, ilustrando el poder de un 'diseñador de cursos AI' en la creación de rutas de aprendizaje personalizadas. El estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, utilizando animaciones tipo infografía y una banda sonora animada, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente módulos de cursos atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos enérgico dirigido a Coordinadores de Formación y Propietarios de Pequeñas Empresas, destacando la facilidad de usar un 'Generador de Cuestionarios AI' para añadir creación de contenido interactivo a los procesos de incorporación. Los visuales deben ser brillantes y animados, acompañados de una voz en off entusiasta, e incluir los Subtítulos/captions de HeyGen para hacer los elementos interactivos accesibles y atractivos para todos los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 55 segundos para Directores de RRHH y Gerentes de Operaciones, demostrando cómo un 'generador de guías de incorporación AI' simplifica el mantenimiento y las actualizaciones de guías de incorporación completas. El vídeo debe tener un diseño visual elegante, limpio y minimalista con una voz en off calmada y autoritaria, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para producir una orientación clara y consistente en todos los materiales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Instructores de Incorporación AI

Crea sin esfuerzo cursos de incorporación atractivos y potenciados por AI e instruye a los nuevos empleados con contenido de vídeo personalizado, optimizando tu proceso de incorporación de empleados.

1
Step 1
Crea Tu Instructor AI
Selecciona un avatar AI para que sirva como tu instructor virtual. Introduce tu guion para generar contenido hablado atractivo, estableciendo la base para tu generador de instructores de incorporación AI.
2
Step 2
Diseña Contenido de Curso Atractivo
Estructura eficientemente tu contenido de incorporación de empleados utilizando plantillas y escenas profesionales. Esto te permite construir una ruta de formación completa, actuando como tu diseñador de cursos AI personal.
3
Step 3
Añade Elementos de Aprendizaje Dinámicos
Mejora el compromiso de aprendizaje incorporando varios componentes multimedia. Genera narraciones de sonido natural usando la generación de voz en off para una experiencia de creación de contenido interactivo que mantiene a los nuevos empleados comprometidos.
4
Step 4
Finaliza y Despliega Tu Guía
Prepara tu guía de incorporación AI para una amplia distribución añadiendo Subtítulos/captions claros para accesibilidad. Este paso final ayuda a automatizar la incorporación de empleados, asegurando un comienzo fluido e inclusivo para cada nuevo miembro del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción Rápida de Contenido de Incorporación

.

Produce rápidamente módulos de vídeo atractivos y clips instructivos cortos para cubrir diversos temas de incorporación con facilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen automatizar la incorporación de empleados?

HeyGen te permite crear fácilmente materiales de formación de incorporación atractivos utilizando avatares AI y tecnología de texto a vídeo. Esto permite una experiencia eficiente y consistente en la generación de guías de incorporación de empleados.

¿Puede HeyGen ayudar a crear rutas de aprendizaje personalizadas para nuevos empleados?

Sí, HeyGen permite la creación de contenido dinámico e interactivo para rutas de aprendizaje personalizadas. Puedes aprovechar instructores AI personalizados para entregar mensajes adaptados, haciendo que la incorporación de empleados sea altamente efectiva.

¿Cuáles son los beneficios de usar un instructor de incorporación AI con HeyGen?

Utilizar un instructor de incorporación AI de HeyGen asegura una entrega consistente de información y reduce el tiempo dedicado a formaciones repetitivas. Es una excelente herramienta AI de incorporación para cursos de incorporación escalables y profesionales.

¿Es fácil generar una guía de incorporación AI con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona una plataforma intuitiva donde puedes generar fácilmente guías de incorporación AI completas a partir de un guion. Sus extensas plantillas y controles de marca agilizan todo el proceso de creación de guías de incorporación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo