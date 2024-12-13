El Generador Definitivo de Instructores de Incorporación AI
Automatiza la incorporación de empleados con rutas de aprendizaje personalizadas. Crea contenido atractivo usando avatares AI y mejora la retención.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de 60 segundos atractivo para especialistas en Aprendizaje y Desarrollo e innovadores de RRHH, ilustrando el poder de un 'diseñador de cursos AI' en la creación de rutas de aprendizaje personalizadas. El estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, utilizando animaciones tipo infografía y una banda sonora animada, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente módulos de cursos atractivos.
Produce un vídeo de 30 segundos enérgico dirigido a Coordinadores de Formación y Propietarios de Pequeñas Empresas, destacando la facilidad de usar un 'Generador de Cuestionarios AI' para añadir creación de contenido interactivo a los procesos de incorporación. Los visuales deben ser brillantes y animados, acompañados de una voz en off entusiasta, e incluir los Subtítulos/captions de HeyGen para hacer los elementos interactivos accesibles y atractivos para todos los nuevos empleados.
Desarrolla un vídeo informativo de 55 segundos para Directores de RRHH y Gerentes de Operaciones, demostrando cómo un 'generador de guías de incorporación AI' simplifica el mantenimiento y las actualizaciones de guías de incorporación completas. El vídeo debe tener un diseño visual elegante, limpio y minimalista con una voz en off calmada y autoritaria, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para producir una orientación clara y consistente en todos los materiales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Creación de Cursos de Incorporación.
Desarrolla rápidamente cursos de incorporación extensos y rutas de aprendizaje personalizadas para llegar a todos los nuevos empleados de manera eficiente.
Mejorar el Compromiso en la Incorporación.
Mejora el compromiso de formación de nuevos empleados y la retención de conocimientos utilizando instructores AI dinámicos para experiencias de incorporación más efectivas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen automatizar la incorporación de empleados?
HeyGen te permite crear fácilmente materiales de formación de incorporación atractivos utilizando avatares AI y tecnología de texto a vídeo. Esto permite una experiencia eficiente y consistente en la generación de guías de incorporación de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear rutas de aprendizaje personalizadas para nuevos empleados?
Sí, HeyGen permite la creación de contenido dinámico e interactivo para rutas de aprendizaje personalizadas. Puedes aprovechar instructores AI personalizados para entregar mensajes adaptados, haciendo que la incorporación de empleados sea altamente efectiva.
¿Cuáles son los beneficios de usar un instructor de incorporación AI con HeyGen?
Utilizar un instructor de incorporación AI de HeyGen asegura una entrega consistente de información y reduce el tiempo dedicado a formaciones repetitivas. Es una excelente herramienta AI de incorporación para cursos de incorporación escalables y profesionales.
¿Es fácil generar una guía de incorporación AI con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen proporciona una plataforma intuitiva donde puedes generar fácilmente guías de incorporación AI completas a partir de un guion. Sus extensas plantillas y controles de marca agilizan todo el proceso de creación de guías de incorporación.