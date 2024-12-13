Crea un vídeo de demostración técnica de 1 minuto dirigido a desarrolladores y clientes B2B, centrado en el motor central 'generador de nutrición AI' y sus sofisticadas capacidades de 'aprendizaje profundo'. El estilo visual debe ser elegante y de alta tecnología, con tomas limpias de la interfaz de usuario mostrando el procesamiento de datos y los flujos de trabajo algorítmicos, acompañado de una voz en off profesional e informativa. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir con precisión detalles técnicos complejos.

