Creador de vídeos promocionales multilingües de AI para Marketing Global
Genera rápidamente vídeos promocionales atractivos y localizados para cualquier audiencia en todo el mundo, aprovechando las potentes capacidades de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo promocional convincente de 90 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando el poder de un "creador de vídeos promocionales multilingües de AI". El vídeo debe presentar diversos "avatares de AI" presentando un lanzamiento de producto global, utilizando un estilo visual dinámico con cortes rápidos y música de fondo animada para resaltar la localización sin fisuras.
Desarrolla un vídeo detallado de 2 minutos para corporaciones globales, centrado en la "plataforma de vídeo de AI" y su avanzada "generación de voz en off" para necesidades complejas de localización. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado, presentando un estudio de caso de una empresa multinacional expandiéndose sin esfuerzo a nuevos mercados con voces en off perfectamente sincronizadas en múltiples idiomas para su contenido de "plataforma de vídeo de AI".
Produce un vídeo tutorial práctico de 45 segundos para pequeñas y medianas empresas que buscan crear "vídeos de formación" eficientes. Este vídeo debe demostrar lo fácil que es personalizar "plantillas y escenas" preconstruidas para producir rápidamente contenido de alta calidad y directo con un estilo visual claro e instructivo y una narración fácil de entender.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios Impulsados por AI.
Produce rápidamente vídeos promocionales y anuncios multilingües de alto impacto con AI, ahorrando tiempo y recursos en campañas de marketing globales.
Promociones Dinámicas en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo y clips multilingües atractivos para redes sociales, ampliando el alcance de tu audiencia global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos promocionales multilingües de AI?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos promocionales atractivos transformando guiones en contenido de vídeo de alta calidad utilizando avatares de AI y tecnología avanzada de texto a vídeo. Esta plataforma de vídeo de AI admite la creación de vídeos multilingües y voces en off, simplificando la localización para una audiencia global.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas personalizables y avatares de AI realistas que se pueden integrar en tus vídeos. Los usuarios también pueden aprovechar extensas funciones de edición de vídeo, incluidos controles de marca, para producir contenido de marketing profesional de manera eficiente.
¿Puede HeyGen convertir un guion directamente en un vídeo con voces en off?
Absolutamente, HeyGen simplifica el proceso convirtiendo tu guion directamente en un vídeo, completo con voces en off generadas por AI y subtítulos. Esta capacidad mejora significativamente la automatización del marketing en vídeo y los esfuerzos de localización, permitiendo una rápida creación de contenido.
¿Qué tipos de vídeos se pueden crear utilizando la plataforma de vídeo de AI de HeyGen?
La versátil plataforma de vídeo de AI de HeyGen admite la creación de diversos contenidos de vídeo, incluidos vídeos de productos, vídeos de formación y anuncios de vídeo para redes sociales. Sus potentes funciones de edición de vídeo y biblioteca de medios proporcionan todo lo necesario para producir contenido de marketing impactante.