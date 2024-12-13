Generador de Vídeos Promocionales Multilingües con IA: Llega al Mundo Más Rápido

Alcanza una audiencia global al instante. Genera vídeos promocionales profesionales con locuciones multilingües impulsadas por IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo introductorio de 60 segundos para Pequeñas Empresas que muestre la rápida creación de vídeos promocionales, utilizando visuales brillantes y fáciles de entender y plantillas personalizables para producir vídeos profesionales con un tono amigable y enérgico, todo impulsado por capacidades de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo cinematográfico de 2 minutos para destacar productos de Tiendas de Comercio Electrónico que se expanden internacionalmente, resaltando el poder de los generadores de vídeo con IA para crear visuales de calidad de estudio, completos con locuciones multilingües auténticas entregadas por avatares de IA realistas y mejoradas por soporte de biblioteca de medios/stock, asegurando contenido promocional de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo instructivo de 45 segundos para empresas que buscan optimizar su estrategia de marketing de vídeo, con gráficos informativos y rápidos y una narración segura, detallando cómo los simples comandos de texto pueden convertirse rápidamente en contenido totalmente localizado con subtítulos/captions automáticos, maximizando la eficiencia y el atractivo global.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales Multilingües con IA

Crea vídeos promocionales atractivos y localizados con avatares de IA y locuciones multilingües en solo unos pocos pasos simples, alcanzando una audiencia global sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando el guion de tu vídeo promocional. Nuestra IA convertirá automáticamente tus simples comandos de texto en una narrativa visual usando la tecnología de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas personalizables para representar visualmente tu mensaje. Ajusta los controles de marca para que coincidan con la estética de tu empresa.
3
Step 3
Añade Locuciones Multilingües
Mejora el alcance global de tu vídeo generando locuciones multilingües en varios idiomas. Utiliza la generación de locuciones para conectar con audiencias diversas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos profesionales con subtítulos automáticos y redimensionamiento de relación de aspecto. Exporta tu contenido promocional de alta calidad para compartirlo inmediatamente en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en narrativas de vídeo convincentes para generar confianza y demostrar valor de manera efectiva en diferentes mercados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales usando IA?

HeyGen utiliza medios generativos avanzados y generadores de vídeo con IA, permitiendo a los usuarios transformar simples comandos de texto en vídeos pulidos y profesionales. Este proceso de edición automatizado simplifica la producción, ahorrando tiempo y recursos significativos para empresas y agencias de marketing.

¿Qué capacidades multilingües ofrece HeyGen para contenido global?

HeyGen funciona como un generador de vídeos promocionales multilingües con IA, ofreciendo características robustas para localizar contenido con facilidad. Los usuarios pueden crear locuciones multilingües en numerosos acentos e idiomas, asegurando que sus vídeos profesionales resuenen con diversas audiencias globales.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados para una marca única?

Sí, HeyGen es una plataforma líder de avatares de IA que permite la creación de avatares de IA personalizados, mejorando la consistencia de la marca en todos los vídeos profesionales. Esta característica se integra perfectamente con plantillas personalizables, permitiendo a las empresas mantener visuales de calidad de estudio sin esfuerzo.

¿Cómo convierto un guion en un vídeo usando HeyGen?

HeyGen simplifica el proceso de Guion a Vídeo, permitiéndote transformar simples comandos de texto o un guion completo directamente en contenido promocional dinámico. Su avanzada IA genera vídeos profesionales completos con locuciones y visuales sincronizados, listos para tu audiencia.

