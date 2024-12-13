Generador de Anuncios Móviles AI: Crea Anuncios de Alta Conversión Rápidamente
Transforma tu creación de anuncios con la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, generando anuncios de vídeo atractivos que mejoran la optimización de anuncios y el ROAS.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico, demostrando la rapidez y eficiencia de producir anuncios de vídeo de alta calidad. La estética visual debe ser elegante y profesional, con transiciones suaves y texto en pantalla impactante, respaldado por una voz en off confiada y autoritaria y música instrumental contemporánea. Enfatiza las capacidades de HeyGen como Creador de Anuncios de Vídeo AI, aprovechando la generación de Voz en off y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock para producir anuncios de vídeo cautivadores en minutos.
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para gestores de redes sociales y creadores de contenido, ilustrando cómo crear anuncios auténticos de estilo UGC generados por AI. El enfoque visual debe ser relatable y ligeramente informal, utilizando música de fondo en tendencia y una voz en off amigable y conversacional. Muestra la función de Plantillas y escenas de HeyGen, disponible para una personalización rápida, y cómo los Subtítulos/captions se pueden agregar automáticamente para mejorar el compromiso del espectador con tus plantillas de anuncios.
Desarrolla un vídeo pulido de 30 segundos para gerentes de marca y agencias de publicidad, enfocándose en lograr la Consistencia de Marca perfecta en todas las campañas publicitarias. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, con gráficos en movimiento elegantes y una banda sonora de fondo sofisticada, narrada por una voz en off autoritaria. Demuestra cómo HeyGen facilita la creación de anuncios sin problemas en varias plataformas, destacando la utilidad del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para diferentes dimensiones de redes sociales y usando avatares de AI para representar diversos portavoces de marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios con AI.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento usando AI, acelerando significativamente los tiempos de lanzamiento de tu campaña.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo y clips atractivos para redes sociales, impulsando un mayor compromiso para tus campañas móviles.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo AI atractivos?
HeyGen actúa como un intuitivo Creador de Anuncios de Vídeo AI, permitiendo a los usuarios generar sin esfuerzo anuncios de vídeo de alta calidad a partir de un simple guion. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de plantillas de anuncios y avatares de AI para agilizar tu proceso de creación de anuncios y producir contenido atractivo rápidamente.
¿Puede HeyGen generar Creativos Publicitarios diversos adecuados para diferentes plataformas?
Absolutamente. HeyGen te permite producir una amplia gama de Creativos Publicitarios, incluidos anuncios de vídeo e imagen, con un cambio de tamaño de relación de aspecto flexible para plataformas como Meta y TikTok. Esto asegura que tu UGC generado por AI y otros creativos mantengan un impacto visual dondequiera que se muestren.
¿Qué activos creativos ofrece HeyGen para mejorar mis proyectos de generador de anuncios móviles?
HeyGen proporciona un conjunto robusto de activos creativos, incluidos avatares de AI fotorrealistas, una biblioteca de medios completa y generación avanzada de voz en off. Estas características te permiten crear visuales y narrativas únicas para tus proyectos de generador de anuncios móviles, incluso simulando sesiones de fotos virtuales.
¿Cómo asegura HeyGen la Consistencia de Marca en todas mis campañas publicitarias?
HeyGen ofrece potentes controles de marca, permitiéndote integrar tu logotipo, colores de marca y avatares de AI consistentes en cada vídeo. Esto asegura que todos tus creativos publicitarios mantengan una apariencia cohesiva y profesional, reforzando tu identidad de marca en todas las plataformas.