Imagina un vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando la creación sin esfuerzo de diversos Creativos Publicitarios. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos entre varios ejemplos de anuncios, acompañado de una banda sonora moderna y animada y una voz en off clara y entusiasta. Destaca lo fácil que es generar anuncios móviles impresionantes usando el generador de anuncios móviles de AI, mencionando específicamente la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente ideas en contenido atractivo.

