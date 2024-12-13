Generador de Vídeos de Microaprendizaje con IA para Microaprendizaje Rápido

Crea rápidamente vídeos de microaprendizaje profesional para L&D con avatares de IA personalizables.

Crea un vídeo de microaprendizaje convincente de 45 segundos diseñado para nuevos empleados que se incorporan a una empresa tecnológica de ritmo rápido, presentando los valores fundamentales. Este vídeo debe contar con avatares de IA realistas actuando como guías amigables en entornos de oficina modernos y limpios, manteniendo un estilo visual optimista y profesional. El audio debe utilizar generación de voz en off de IA clara para transmitir el mensaje de manera concisa, asegurando un tono acogedor.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo de formación informativo de 60 segundos para usuarios existentes y clientes potenciales, mostrando la integración fluida de una nueva función de software. El estilo visual debe ser elegante y moderno, presentando principalmente grabaciones de pantalla dinámicas con demostraciones de UI/UX, posiblemente mejoradas por un avatar de IA señalando elementos clave. Usa la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar una narrativa concisa y atractiva, asegurando que los puntos críticos se destaquen con subtítulos en pantalla.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos recordando a todos los empleados sobre un protocolo de seguridad esencial de la empresa. El estilo visual debe ser directo y altamente atractivo, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen con colores brillantes y superposiciones de texto mínimas para un impacto máximo. Una voz en off de IA autoritaria pero tranquilizadora debe transmitir el mensaje, asegurando una comprensión inmediata y retención de esta información de formación vital.
Crea un vídeo persuasivo de 50 segundos dirigido a Profesionales de L&D y gerentes de RRHH, destacando la eficiencia e impacto del microaprendizaje para iniciativas de e-learning. La estética visual debe ser limpia y profesional, incorporando elementos de estilo infográfico y un avatar de IA autoritario presentando estadísticas clave. El audio debe consistir en una voz en off de IA informativa, generada de manera experta, mientras que el resultado final debe ser adecuado para varias plataformas utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Microaprendizaje con IA

Crea sin esfuerzo vídeos de microaprendizaje atractivos y efectivos para cualquier necesidad de formación utilizando capacidades avanzadas de IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu contenido de formación o escribe un nuevo guion directamente en la plataforma. Nuestra IA transforma automáticamente tu texto a vídeo en una narrativa dinámica.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tu contenido de microaprendizaje. Estos presentadores realistas mejoran el compromiso y la profesionalidad.
3
Step 3
Añade Voces en Off de IA
Genera voces en off de IA con sonido natural a partir de tu guion en múltiples idiomas. Personaliza el estilo y tono de la voz para que coincida perfectamente con tus necesidades de formación.
4
Step 4
Personaliza y Exporta
Personaliza tu vídeo con controles de marca, música de fondo y elementos interactivos. Exporta tu vídeo de microaprendizaje terminado en alta resolución para su uso inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Utiliza avatares de IA y texto a vídeo para simplificar información compleja, haciendo que la formación especializada y el contenido educativo sean fácilmente comprensibles para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido creativo para microaprendizaje?

HeyGen empodera a los usuarios para simplificar la creación de contenido creativo para vídeos de microaprendizaje a través de su extensa biblioteca de plantillas y opciones de personalización robustas. Puedes adaptar fácilmente los vídeos de formación a tu marca, creando contenido dinámico y atractivo potenciado por IA sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas y voces en off para vídeos de formación?

Sí, HeyGen se especializa en generar avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad directamente desde tu texto. Esta innovadora capacidad de texto a vídeo te permite producir vídeos de formación profesional con presentadores de IA diversos y voces auténticas.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo de IA ideal para Profesionales de L&D?

HeyGen es una plataforma de vídeo de IA ideal para Profesionales de L&D debido a su capacidad para producir rápidamente vídeos de microaprendizaje atractivos. Simplifica la creación de contenido de e-learning efectivo, permitiendo una entrega de formación eficiente con avatares de IA y plantillas listas para usar.

¿HeyGen admite la producción de vídeos de alta calidad y multilingües?

Absolutamente, HeyGen admite la producción de vídeos de alta calidad, incluidas opciones para exportaciones en 4K para asegurar la excelencia visual. Además, sus capacidades se extienden a la creación de vídeos multilingües con subtítulos automáticos, mejorando la accesibilidad y el alcance para tu audiencia global.

