Crea un vídeo de 45 segundos, enérgico y visualmente atractivo, dirigido a Creadores de Cursos, demostrando lo fácil que es producir vídeos de microaprendizaje atractivos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos entre gráficos animados diversos y grabaciones de pantalla de la interfaz de HeyGen, acompañado de una voz en off animada y alentadora. Destaca la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para mostrar cómo el contenido se transforma sin esfuerzo en lecciones en vídeo atractivas.

Generar Vídeo