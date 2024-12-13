HeyGen, como un generador de currículos con IA efectivo, admite la creación de rutas de aprendizaje personalizadas para cursos en línea. Esto lo convierte en una plataforma ideal para necesidades diversas como la formación de clientes, la formación de empleados y el desarrollo de habilidades, mejorando en última instancia la retención de conocimiento y el compromiso del alumno.