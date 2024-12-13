Generador de Vídeos de Mercado de AI para Creación Rápida de Vídeos

Convierte rápidamente tus ideas en visuales atractivos. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion permite una creación de contenido sin esfuerzo con una salida de vídeo de alta calidad.

Genera un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de vídeos de mercado de AI simplifica los esfuerzos de marketing. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con una voz en off amigable y profesional que explique los pasos. Utiliza la función 'Texto a vídeo desde guion' para transformar sin esfuerzo el contenido escrito en atractivos visuales de marketing.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a formadores corporativos, demostrando el poder de la tecnología de generador de avatares de AI para el e-learning. El estilo visual y de audio debe ser claro, conciso y educativo, con un avatar de AI atractivo que imparta la lección. Destaca cómo los 'Avatares de AI' y la 'Generación de voz en off' permiten contenido de formación personalizado y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de campaña dinámica de 60 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital, enfatizando la rápida creación de contenido con vídeo de AI generativa. La estética visual debe ser moderna y enérgica, utilizando música de tendencia y texto en pantalla. Aprovecha las 'Plantillas y escenas' para un diseño rápido e incorpora 'Subtítulos/captions' para un máximo compromiso en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de exhibición de 1 minuto para creadores de contenido global, ilustrando la capacidad de la plataforma para producir vídeos de alta calidad y personalización para audiencias diversas. El vídeo debe tener un atractivo visual sofisticado e internacional con un tono de audio neutral y profesional. Demuestra la integración perfecta de 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' para una distribución global adaptada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Mercado de AI

Transforma tus ideas en vídeos impresionantes sin esfuerzo con AI, simplificando la creación de contenido desde el guion hasta la pantalla en solo unos pocos pasos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestro generador de texto a vídeo convertirá tu texto en palabras habladas, formando la base narrativa de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca o mensaje. Alternativamente, selecciona una plantilla pre-diseñada para establecer la escena y el estilo de tu vídeo.
3
Step 3
Añade Mejoras
Personaliza aún más tu vídeo añadiendo voces en off de AI, música de fondo y ajustando elementos visuales. Utiliza opciones de personalización para alinearte con la estética de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu nuevo contenido en los canales deseados con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos de AI atractivos que generen confianza y demuestren el valor de los productos o servicios en tu plataforma.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de AI?

HeyGen es un potente generador de vídeos de AI que permite a los usuarios crear vídeos de alta calidad a partir de simples indicaciones de texto. Nuestra plataforma aprovecha avatares de AI avanzados y la generación de texto a vídeo desde guiones, simplificando significativamente tu proceso de creación de contenido.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la salida de vídeo de AI de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para la salida de vídeo de AI, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, soporte multilingüe y varias herramientas de edición de vídeo. También puedes generar voces en off de AI realistas y ajustar las relaciones de aspecto para diversas plataformas, asegurando una salida de vídeo profesional y de alta calidad cada vez.

¿Puede HeyGen generar avatares de AI realistas y voces en off?

Absolutamente, HeyGen sobresale como generador de avatares de AI, creando presentadores digitales realistas para tus vídeos. Combinado con nuestras capacidades avanzadas de generación de voces en off, puedes producir contenido atractivo con audio y visuales sincronizados, mejorando la salida de vídeo de alta calidad en general.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos de marketing con las plantillas de HeyGen?

HeyGen permite una rápida creación de contenido para vídeos de marketing y explicativos a través de su extensa biblioteca de plantillas y escenas personalizables. Esto te permite generar eficientemente vídeos a partir de indicaciones de texto adaptadas para redes sociales y diversas plataformas, acelerando tu flujo de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo