Generador de Vídeos de Listados en el Mercado de AI: Aumenta tus Ventas

Genera vídeos atractivos de listados de productos al instante usando nuestra función de texto a vídeo, aumentando el compromiso y las conversiones para tu tienda de comercio electrónico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo tutorial profesional pero amigable de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando la facilidad de crear vídeos atractivos para redes sociales. El estilo visual debe ser limpio y claro, con superposiciones de texto en pantalla generadas mediante subtítulos y una voz en off cálida. Enfatiza el uso de las plantillas y escenas de HeyGen para crear contenido de alta calidad rápidamente sin necesidad de habilidades previas de edición de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo dinámico de 60 segundos dirigido a equipos de marketing, ilustrando cómo escalar la producción de contenido de vídeo a través de la automatización de vídeo. El estilo visual debe ser moderno y rápido, incorporando diversos avatares de AI presentando diferentes características o beneficios del producto, apoyados por una voz en off clara. Destaca la eficiencia de usar los avatares de AI de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para mantener la consistencia de la marca en numerosas campañas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo introductorio alentador de 30 segundos para nuevos emprendedores en línea, especialmente vendedores de comercio electrónico, que necesitan mejorar sus listados de productos. El estilo visual debe ser sencillo y acogedor, demostrando un proceso paso a paso con una voz amigable. Enfócate en cómo las características de texto a vídeo desde el guion y el redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen permiten la creación sin esfuerzo de anuncios de vídeo cautivadores para varios mercados, simplificando todo el proceso de creación de contenido.
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Listados en el Mercado de AI

Transforma sin esfuerzo descripciones de productos en listados de vídeo atractivos para cualquier mercado, aumentando tus ventas y simplificando la creación de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo la descripción de tu producto o texto de marketing. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo para convertir tu texto en un guion de vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca y narrar las características de tu producto con expresiones atractivas.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tu vídeo con el logotipo, colores y fuentes de tu marca usando nuestros controles de marca intuitivos para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Mercado
Genera tu vídeo de producto de alta calidad, optimizado para una carga sin problemas en cualquier mercado de comercio electrónico con redimensionamiento de proporciones de aspecto personalizable.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Convincente

Construye confianza en los compradores transformando testimonios de clientes en vídeos convincentes generados por AI para tus listados en el mercado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para listados de productos?

HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeos de AI para transformar guiones de texto en vídeos atractivos de listados de productos. Los usuarios pueden seleccionar entre varios avatares de AI y voces en off, haciendo que la producción de contenido creativo sea sencilla incluso sin habilidades previas de edición de vídeo.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para que coincidan con mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece un control creativo extenso, permitiéndote usar controles de marca para logotipos y colores, e integrar tus propios medios. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeo y acceder a material de archivo para asegurar que tus vídeos generados por AI se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para generar vídeos de listados en el mercado de AI?

HeyGen está específicamente diseñado como un generador de vídeos de listados en el mercado de AI, permitiendo a los vendedores de comercio electrónico crear sin esfuerzo listados de productos altamente convertibles. Sus características aseguran que tus vídeos estén optimizados para varias plataformas, ayudándote a impulsar más ventas y mejorar tu creación de contenido.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y opciones de exportación para vídeos de AI?

Sí, HeyGen admite voces en off en varios idiomas y ofrece subtítulos para ampliar tu alcance. También puedes ajustar fácilmente las proporciones de aspecto y exportar tus vídeos de AI en varios formatos, asegurando que tu contenido creativo esté listo para cualquier plataforma.

