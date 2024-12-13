El creador definitivo de vídeos de marketing con IA para tu negocio
Crea vídeos de marketing profesionales fácilmente con plantillas y escenas personalizables para contar tu historia.
Produce un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para creadores de contenido y profesionales del marketing, demostrando cómo transformar contenido escrito en vídeos de marketing atractivos. Con un estilo visual claro e informativo y una voz en off profesional, este vídeo debe enfatizar la función fluida de "Texto a vídeo desde guion", ilustrando cómo los guiones autogenerados y un editor de arrastrar y soltar permiten a los usuarios generar vídeos rápidamente a partir de texto, optimizando su flujo de trabajo de creación de vídeos.
Crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y equipos de comunicación corporativa, destacando la coherencia de marca simplificada en todo el contenido de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, corporativo y atractivo, con una voz en off autoritaria. Muestra la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen, enfatizando cómo las plantillas de marca y las funciones de colaboración en equipo facilitan la personalización y el despliegue rápido de vídeos de alta calidad y coherentes con la marca.
Desarrolla un vídeo de formación integral de 90 segundos para clientes empresariales y marcas globales, ilustrando capacidades avanzadas de localización. Emplea un estilo visual pulido y sofisticado con una voz en off multilingüe y una visualización de texto dinámica. Enfócate en cómo las funciones de "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" dentro del editor de vídeo con IA de HeyGen permiten la reutilización fluida de vídeos en diversos mercados, asegurando vídeos personalizados y un amplio alcance para campañas globales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de vídeo con IA de alto rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo cautivadores y basados en datos para maximizar el impacto y las conversiones de tu campaña.
Involucra a las audiencias con vídeos en redes sociales.
Genera rápidamente contenido de vídeo dinámico optimizado para plataformas de redes sociales, mejorando el alcance y la interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica el creador de vídeos con IA de HeyGen el proceso de creación de vídeos?
El creador de vídeos con IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiendo a los usuarios generar vídeos profesionales a partir de guiones de texto, aprovechando herramientas avanzadas impulsadas por IA. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y los guiones autogenerados permiten una producción eficiente sin requerir amplios conocimientos técnicos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA y la marca de vídeos en HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización para avatares de IA y branding, permitiéndote seleccionar entre diversas opciones y aplicar los colores y logotipos de tu marca. Esto asegura que tus vídeos profesionales mantengan una identidad visual coherente a través de plantillas de marca en todas las plataformas.
¿HeyGen admite flujos de trabajo colaborativos para la producción de vídeos de marketing?
Sí, HeyGen está diseñado para facilitar la colaboración en equipo sin problemas, convirtiéndolo en una herramienta con IA lista para empresas en la producción de vídeos de marketing. Los equipos pueden trabajar juntos de manera eficiente en proyectos, asegurando el control de la marca y un mensaje coherente en todo el contenido de marketing.
¿Puede HeyGen generar vídeos con contenido localizado y voces en off para audiencias globales?
Absolutamente, HeyGen sobresale en la generación de contenido de vídeo localizado al admitir voces en off en más de 140 idiomas, junto con subtítulos y captions automatizados. Esta capacidad permite a las empresas crear vídeos personalizados que resuenen con diversas audiencias globales.