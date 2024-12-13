El creador definitivo de vídeos de marketing con IA para tu negocio

Crea vídeos de marketing profesionales fácilmente con plantillas y escenas personalizables para contar tu historia.

548/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para creadores de contenido y profesionales del marketing, demostrando cómo transformar contenido escrito en vídeos de marketing atractivos. Con un estilo visual claro e informativo y una voz en off profesional, este vídeo debe enfatizar la función fluida de "Texto a vídeo desde guion", ilustrando cómo los guiones autogenerados y un editor de arrastrar y soltar permiten a los usuarios generar vídeos rápidamente a partir de texto, optimizando su flujo de trabajo de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y equipos de comunicación corporativa, destacando la coherencia de marca simplificada en todo el contenido de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, corporativo y atractivo, con una voz en off autoritaria. Muestra la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen, enfatizando cómo las plantillas de marca y las funciones de colaboración en equipo facilitan la personalización y el despliegue rápido de vídeos de alta calidad y coherentes con la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación integral de 90 segundos para clientes empresariales y marcas globales, ilustrando capacidades avanzadas de localización. Emplea un estilo visual pulido y sofisticado con una voz en off multilingüe y una visualización de texto dinámica. Enfócate en cómo las funciones de "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" dentro del editor de vídeo con IA de HeyGen permiten la reutilización fluida de vídeos en diversos mercados, asegurando vídeos personalizados y un amplio alcance para campañas globales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de marketing con IA

Desbloquea el poder de la IA para producir sin esfuerzo vídeos de marketing cautivadores que resuenen con tu audiencia e impulsen el compromiso.

1
Step 1
Crea tu guion
Genera un guion de vídeo convincente usando IA o pega el tuyo propio. La capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' de nuestra plataforma convierte instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige tu avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de 'avatares de IA' realistas para presentar tu mensaje. Estos personajes personalizables mejoran tu narrativa visual y conectan eficazmente con tu audiencia.
3
Step 3
Aplica tu branding
Refuerza tu identidad utilizando 'Controles de branding (logotipo, colores)' para integrar tus activos visuales. Esto asegura que cada vídeo de marketing se alinee perfectamente con la estética de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu vídeo
Finaliza tu vídeo profesional con 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones'. Entrega tu contenido sin problemas, optimizado para diversas plataformas para escalar la entrega de vídeos de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el éxito del cliente con vídeos de IA

.

Desarrolla vídeos de IA atractivos que compartan efectivamente testimonios de clientes, construyendo confianza y mostrando el valor de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el creador de vídeos con IA de HeyGen el proceso de creación de vídeos?

El creador de vídeos con IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiendo a los usuarios generar vídeos profesionales a partir de guiones de texto, aprovechando herramientas avanzadas impulsadas por IA. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y los guiones autogenerados permiten una producción eficiente sin requerir amplios conocimientos técnicos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA y la marca de vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para avatares de IA y branding, permitiéndote seleccionar entre diversas opciones y aplicar los colores y logotipos de tu marca. Esto asegura que tus vídeos profesionales mantengan una identidad visual coherente a través de plantillas de marca en todas las plataformas.

¿HeyGen admite flujos de trabajo colaborativos para la producción de vídeos de marketing?

Sí, HeyGen está diseñado para facilitar la colaboración en equipo sin problemas, convirtiéndolo en una herramienta con IA lista para empresas en la producción de vídeos de marketing. Los equipos pueden trabajar juntos de manera eficiente en proyectos, asegurando el control de la marca y un mensaje coherente en todo el contenido de marketing.

¿Puede HeyGen generar vídeos con contenido localizado y voces en off para audiencias globales?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la generación de contenido de vídeo localizado al admitir voces en off en más de 140 idiomas, junto con subtítulos y captions automatizados. Esta capacidad permite a las empresas crear vídeos personalizados que resuenen con diversas audiencias globales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo