Impulsa la Formación con el Generador de Vídeos de Formación en Manufactura con IA
Ofrece una incorporación de empleados impactante y escala el aprendizaje con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para equipos de Aprendizaje y Desarrollo, mostrando la eficiencia de usar texto a vídeo desde el guion para transformar documentación compleja en contenido fácilmente digerible. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando una rica biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos, todo entregado con un estilo de audio informativo y entusiasta, creando vídeos verdaderamente atractivos.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos dirigido a supervisores y operadores de planta, demostrando una nueva maquinaria. Este vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso con subtítulos/captions prominentes para mayor claridad, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para una producción rápida, convirtiéndolo en un vídeo de entrenamiento efectivo.
Produce un vídeo llamativo de 15 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing en manufactura global, destacando innovaciones de productos. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y rápido, optimizado con redimensionamiento de aspecto y exportaciones para varias plataformas, demostrando cómo un generador de vídeos de IA puede crear rápidamente contenido de alto impacto para un alcance amplio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la absorción y el recuerdo del conocimiento para los equipos de manufactura creando vídeos de formación altamente atractivos y potenciados por IA.
Acelera la Producción de Cursos de Formación.
Produce eficientemente un mayor volumen de cursos de formación de alta calidad, haciéndolos accesibles a una fuerza laboral global de manufactura.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos con IA?
HeyGen permite a los usuarios producir vídeos atractivos sin esfuerzo al aprovechar avatares de IA y un potente motor de texto a vídeo con IA. Puedes transformar tu guion en un vídeo dinámico con voces en off de alta calidad en minutos.
¿Qué tipo de vídeos de formación puedo hacer con HeyGen?
HeyGen es ideal para generar diversos vídeos de formación, incluyendo la incorporación de empleados y contenido instructivo. Utiliza plantillas pre-diseñadas y avatares de IA para agilizar tu proceso de producción.
¿HeyGen admite múltiples idiomas para la creación de vídeos?
Sí, HeyGen admite la creación de vídeos en más de 140 idiomas, asegurando que tu contenido llegue a una audiencia global. Nuestro generador de voz de IA proporciona voces en off de alta calidad para diversas necesidades lingüísticas.
¿Qué tan rápido puedo convertir un guion en un vídeo usando HeyGen?
Con el eficiente texto a vídeo de IA de HeyGen, puedes transformar rápidamente tu guion en un vídeo profesional. Simplemente introduce tu texto y elige entre varios avatares de IA para producir tu contenido final en minutos.