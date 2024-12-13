Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de negocios y gerentes de formación, mostrando cómo el generador de tutoriales de maquinaria AI optimiza la incorporación y reduce los costos operativos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando superposiciones de texto en pantalla, apoyado por una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar instrucciones técnicas complejas en módulos de formación atractivos.

Generar Vídeo