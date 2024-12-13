Generador de Vídeos Promocionales para Negocios Locales con IA: Haz Crecer Tu Marca

Crea vídeos de marketing profesionales y atractivos para tu negocio con la capacidad fácil de texto a vídeo desde un guion.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo convincente de 45 segundos diseñado para proveedores de servicios locales, mostrando cómo sus ofertas únicas benefician a la comunidad. Utiliza avatares de IA amigables que presentan la información claramente desde texto a vídeo a partir de un guion, combinado con un audio cálido y conversacional y música de fondo atractiva, haciéndolo ideal para campañas de marketing dirigidas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo ágil de 15 segundos para redes sociales para marcas de comercio electrónico, centrado en una venta flash o nueva colección. El estilo visual debe ser rápido, incorporando texto animado en negrita y colores llamativos, con información esencial transmitida a través de subtítulos para visualización silenciosa y optimizado con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, impulsando el compromiso para vídeos promocionales.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo testimonial sincero de 60 segundos para empresas que buscan generar confianza y demostrar la satisfacción del cliente. Este concepto debe combinar metraje auténtico de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock con texto en pantalla, apoyado por una generación de voz en off suave de una cita sincera de un cliente, ilustrando efectivamente experiencias positivas de clientes y fomentando un nuevo compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales para Negocios Locales con IA

Crea rápidamente vídeos promocionales atractivos para tu negocio local usando IA, atrayendo clientes y haciendo crecer tu marca con facilidad.

Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo tu mensaje promocional o pegando un guion existente. Nuestra IA transformará tus simples indicaciones de texto en un vídeo, proporcionando la base para tu anuncio de negocio local.
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de plantillas personalizables para encontrar el estilo perfecto para tu marca. Estos elementos te ayudan a crear un vídeo promocional profesional que resuene con tu audiencia objetivo.
Step 3
Añade Tus Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo el logo de tu marca, colores y una generación de voz en off convincente. Mejora aún más el compromiso con texto animado dinámico y música de fondo para que tu mensaje destaque.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo promocional para negocios locales y expórtalo con redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas. Descarga y comparte tu vídeo de alta calidad en redes sociales para atraer clientes y aumentar tu visibilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios Auténticos de Clientes

Desarrolla vídeos de IA convincentes con historias de éxito de clientes para generar confianza y credibilidad para tu marca local.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales impresionantes para mi negocio?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos con IA y creador de vídeos promocionales, permitiendo a las empresas producir vídeos promocionales profesionales con facilidad. Aprovecha las plantillas personalizables y los avatares de IA para generar ideas creativas y contenido impresionante que cautive a tu audiencia.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para generar vídeos promocionales atractivos?

HeyGen proporciona un conjunto de características creativas para la creación de vídeos promocionales, incluyendo un editor de arrastrar y soltar y plantillas personalizables. Los usuarios pueden utilizar capacidades de texto a vídeo desde un guion y generación avanzada de voz en off para crear contenido único y atractivo para sus campañas de marketing.

¿Es HeyGen adecuado para pequeñas empresas que buscan generar vídeos promocionales locales?

¡Absolutamente! HeyGen es un generador de vídeos promocionales para negocios locales con IA ideal, que empodera a las pequeñas empresas para crear vídeos promocionales de alta calidad con su editor en línea intuitivo. Produce fácilmente vídeos convincentes para redes sociales y vídeos explicativos para hacer crecer tu negocio de manera efectiva.

¿Puede HeyGen ayudarme a mantener la consistencia y calidad de marca en mis vídeos promocionales?

HeyGen asegura vídeos promocionales profesionales al apoyar la incorporación de tus activos de marca y ofrecer varias opciones personalizables. Nuestra plataforma está diseñada para ayudarte a lograr una calidad visual inigualable y una marca consistente en todas tus campañas de marketing en vídeo.

