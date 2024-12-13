Generador de Promociones de Estilo de Vida con IA: Crea Visuales Impresionantes

Genera instantáneamente promociones de estilo de vida alineadas con tu marca usando IA, con controles avanzados de branding para mantener tu estética única.

Imagina un vídeo de 30 segundos, animado y dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores de comercio electrónico. El estilo visual debe ser brillante y moderno, mostrando diversas imágenes de estilo de vida impresionantes creadas sin esfuerzo, acompañadas de una voz en off amigable y clara. Este vídeo demostrará cómo la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" y los diversos "Plantillas y escenas" permiten a los usuarios ahorrar tiempo generando fotos de productos de alta calidad para campañas en redes sociales sin sesiones de fotos costosas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo pulido y profesional de 45 segundos dirigido a los responsables de marketing de productos y agencias creativas. El estilo visual debe ser elegante, centrándose en el detalle realista de la fotografía de productos con IA, con una banda sonora de fondo sofisticada y una voz en off tranquilizadora. Destaca cómo los "Avatares de IA" de HeyGen pueden integrarse sin problemas con las tomas de estilo de vida generadas, mejorando los materiales de marketing y elevando la presencia de la marca, asegurando que las Imágenes de Productos de Alta Calidad estén siempre al alcance.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos atractivo para equipos de marketing y creadores de contenido, especialmente aquellos en marcas de moda. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, con cortes rápidos entre diversos escenarios de estilo de vida, complementados por una banda sonora enérgica. Este guion enfatiza cómo la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen y la flexible "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" ayudan a los usuarios a personalizar configuraciones de estilo de vida para crear visuales atractivos que aumenten las conversiones en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo introductorio de 30 segundos, rápido y dinámico, para vendedores en línea ocupados y profesionales creativos que buscan contenido visual rápido. La estética debe ser vibrante y dinámica, ilustrando el proceso de generación rápida con texto impactante en pantalla y una pista musical de alta energía. El vídeo subrayará cómo la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen puede transmitir rápidamente el poder de la creación visual impulsada por IA, demostrando la generación eficiente de vídeos para todas sus necesidades promocionales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Promociones de Estilo de Vida con IA

Crea rápidamente imágenes de estilo de vida impresionantes y contextuales para tus productos usando IA, mejorando tus materiales de marketing y presencia en redes sociales.

1
Step 1
Subir Producto
Comienza subiendo la imagen de tu producto al generador de promociones de estilo de vida con IA. Asegúrate de usar una imagen de producto de alta calidad para obtener resultados óptimos.
2
Step 2
Describir Escena
Proporciona indicaciones detalladas para describir el entorno y contexto de estilo de vida deseado. Puedes personalizar las configuraciones de estilo de vida para alinearlas con la estética de tu marca.
3
Step 3
Generar Visuales
La IA creará automáticamente imágenes de estilo de vida impresionantes, integrando sin problemas tu producto en la escena descrita a través de la creación visual impulsada por IA.
4
Step 4
Descargar y Compartir
Revisa las imágenes generadas y descarga tus imágenes de producto de alta calidad, listas para su uso inmediato en tus campañas de marketing y publicidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrollar Contenido Inspirador de Estilo de Vida

.

Crea vídeos motivacionales que muestren estilos de vida aspiracionales, conectando emocionalmente con tu audiencia y promoviendo tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing?

HeyGen aprovecha la IA para transformar guiones en vídeos de marketing profesionales con avatares de IA y voces en off naturales. Esta creación visual impulsada por IA simplifica la producción de vídeos, ayudando a los usuarios a ahorrar tiempo y generar contenido atractivo rápidamente usando diversas plantillas y escenas para campañas de marketing.

¿Puede HeyGen producir vídeos de estilo de vida de productos atractivos?

Sí, HeyGen actúa como un generador de promociones de estilo de vida con IA, permitiendo a las empresas crear vídeos de productos dinámicos que muestran artículos en entornos de estilo de vida impresionantes. Estas creaciones visuales impulsadas por IA proporcionan materiales de marketing de alta calidad diseñados para aumentar el compromiso y las conversiones.

¿Qué papel juega HeyGen en la generación de anuncios con IA?

HeyGen agiliza la generación de anuncios con IA permitiendo a los usuarios crear vídeos publicitarios de alta calidad y alineados con la marca, con avatares de IA personalizables. Sus capacidades avanzadas aseguran que las campañas publicitarias sean visualmente atractivas y consistentes con la estética de tu marca.

¿Cuánto control creativo tengo sobre mis vídeos generados por IA?

HeyGen ofrece un control creativo extenso, permitiéndote personalizar configuraciones de estilo de vida, utilizar diversas plantillas y escenas, y aplicar controles de branding como logotipos y colores. También puedes generar múltiples variaciones de escenas con una resolución de salida de alta calidad para que coincidan perfectamente con tu visión.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo