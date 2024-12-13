Sí, la plataforma impulsada por IA de HeyGen proporciona varias características diseñadas para cautivar a los estudiantes y mejorar el aprendizaje. Los educadores pueden utilizar avatares de IA realistas, subtítulos dinámicos y escenas atractivas para crear lecciones interactivas que se adapten a diversos estilos de aprendizaje y mejoren la comprensión general de los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes.