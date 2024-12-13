Generador de Vídeos de Lanzamiento AI: Crea Revelaciones de Producto Impresionantes

Lanza productos más rápido con vídeos de marketing profesionales. Aprovecha nuestras plantillas y escenas personalizables para obtener visuales cinematográficos.

Crea un dinámico vídeo de 45 segundos que muestre el lanzamiento de un nuevo producto tecnológico, dirigido a innovadores tecnológicos y equipos de marketing. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con un avatar de AI entregando anuncios clave con una pista de fondo enérgica y optimista, aprovechando los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para una entrega impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y educadores, ilustrando un concepto complejo con claridad y facilidad. El estilo visual y de audio debe ser moderno y amigable, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido atractivo y subtítulos/captions para accesibilidad universal.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente vídeo de marketing de 30 segundos para especialistas en marketing en redes sociales y negocios de comercio electrónico, destacando un nuevo servicio u oferta por tiempo limitado. Este vídeo debe presentar una estética visualmente rica y pulida, incorporando música impactante y utilizando las plantillas y escenas de HeyGen junto con su soporte de biblioteca de medios/stock para crear un aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un rápido vídeo de anuncio de 15 segundos para equipos de comunicación interna y profesionales ocupados, entregando una actualización urgente de la empresa. El estilo visual debe ser directo y limpio, con una voz clara y autoritaria, utilizando el generador de vídeo AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que sea adecuado para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Lanzamiento AI

Crea fácilmente vídeos de lanzamiento de productos atractivos con herramientas impulsadas por AI, desde el guion hasta visuales impresionantes, en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Esboza tu mensaje de lanzamiento y transforma fácilmente tu texto en un vídeo dinámico con nuestra avanzada capacidad de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu vídeo de lanzamiento, asegurando una entrega profesional y cautivadora.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales
Incorpora plantillas de marca y escenas personalizadas para hacer que tu vídeo de lanzamiento sea visualmente impactante y alineado con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Añade subtítulos, redimensiona para diferentes plataformas y exporta tu vídeo generado por AI pulido, listo para anunciar tu producto al mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Narrativas Visionarias de Lanzamiento

Desarrolla vídeos inspiradores impulsados por AI que articulen la visión, propósito e impacto de tu producto para conectar profundamente con tu audiencia durante un lanzamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo utilizando su avanzado generador de vídeos AI. Aprovecha plantillas profesionales y visuales cinematográficos para cautivar a tu audiencia y mejorar la presencia de tu marca.

¿Puedo usar avatares de AI para mi próximo proyecto creativo?

¡Por supuesto! HeyGen te permite integrar avatares de AI realistas en tus vídeos, dando vida a tu visión creativa. Estos personajes de vídeo generados por AI pueden transmitir tu mensaje con precisión e impacto.

¿Cuáles son las posibilidades creativas con el generador de vídeos AI de HeyGen?

El generador de vídeos AI de HeyGen desbloquea un vasto potencial creativo, permitiéndote transformar texto en vídeo con estilos visuales impresionantes. Desde vídeos explicativos hasta presentaciones dinámicas de productos, puedes lograr visuales cinematográficos sin edición compleja.

¿HeyGen admite texto a vídeo para diversas necesidades de contenido?

Sí, la potente capacidad de texto a vídeo de HeyGen te permite generar contenido de vídeo generado por AI directamente desde tus guiones. Esta función agiliza el flujo de trabajo del editor de vídeo, facilitando la producción de vídeos de alta calidad rápidamente.

