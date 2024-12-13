Creador de Vídeos de Ofertas de Empleo con IA: Revoluciona tu Reclutamiento
Atrae a los mejores talentos y mejora tu marca empleadora con vídeos de reclutamiento automatizados, presentando avatares de IA realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vibrante vídeo de 45 segundos dirigido a reclutadores y equipos de marketing, centrado en mejorar su marca empleadora a través del reclutamiento en redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, presentando visuales de la cultura diversa de la empresa desde una biblioteca de medios/soporte de stock, junto con una banda sonora animada. La narrativa debe resaltar cómo un creador de vídeos de reclutamiento con IA puede atraer a los mejores talentos, enfatizando la versatilidad de las Plantillas y escenas de HeyGen para una marca personalizable.
Desarrolla un vídeo explicativo convincente de 60 segundos dirigido a equipos de RRHH ocupados y gerentes de contratación, ilustrando la eficiencia de automatizar la creación de vídeos de 'Un día en la vida'. La estética visual debe ser cálida y auténtica, combinando imágenes del mundo real con gráficos profesionales y una voz amigable de IA para guiar a los espectadores. Este vídeo demostrará cómo los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen pueden agilizar el proceso, haciendo el reclutamiento más atractivo.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para pequeñas y medianas empresas y generalistas de RRHH, demostrando la facilidad de transformar una simple descripción de trabajo en un vídeo de reclutamiento atractivo. El estilo visual debe ser claro y directo, utilizando superposiciones de texto animado y transiciones de escena dinámicas para enfatizar los beneficios clave, respaldado por audio profesional. El vídeo mostrará claramente cómo la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen permite a cualquiera convertirse en un creador de vídeos de ofertas de empleo con IA, completo con una marca personalizable.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento Poderosos.
Genera rápidamente vídeos de ofertas de empleo con IA atractivos que atraen a talentos de primer nivel y aumentan las tasas de aplicación para roles abiertos.
Mejora los Esfuerzos de Reclutamiento en Redes Sociales.
Produce descripciones de trabajo en vídeo dinámicas para plataformas sociales, ampliando el alcance y la interacción con posibles candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar el contenido de mis vídeos de reclutamiento?
El creador de vídeos de reclutamiento con IA de HeyGen permite a los profesionales de RRHH crear descripciones de trabajo en vídeo atractivas con avatares de IA realistas y una marca personalizable. Esto ayuda a atraer candidatos y fortalecer tu marca empleadora en plataformas de reclutamiento en redes sociales.
¿Qué hace que HeyGen sea un eficiente creador de vídeos de ofertas de empleo con IA?
HeyGen simplifica el proceso de creación de descripciones de trabajo en vídeo permitiéndote automatizar la creación desde un guion. Nuestro potente creador de vídeos con IA convierte texto en vídeos profesionales, completos con voces de IA y asistencia de escritura de guiones inteligente, ahorrando tiempo valioso a los reclutadores.
¿Puedo personalizar mis descripciones de trabajo en vídeo con el creador de vídeos de IA de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus descripciones de trabajo en vídeo, incluyendo la personalización de la marca con tu logo y colores. Puedes elegir entre varias plantillas y escenas, incorporar diversos avatares de IA y añadir subtítulos para accesibilidad.
¿Cómo apoya HeyGen los esfuerzos de reclutamiento en redes sociales?
El AI de Vídeos de Reclutamiento de HeyGen es ideal para el reclutamiento en redes sociales, permitiendo a los profesionales de RRHH crear contenido dinámico como vídeos de Un día en la vida y Explicativos. Estos vídeos atractivos atraen eficientemente a los candidatos y muestran la cultura de tu empresa.