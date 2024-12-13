Generador de Vídeos de Ofertas de Empleo con IA: Contrata Más Rápido e Inteligentemente

Crea impresionantes vídeos destacados de roles laborales rápidamente con plantillas y escenas profesionales, mejorando la narración de tu marca empleadora.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo de reclutamiento de 60 segundos específicamente dirigido a candidatos interesados en un rol técnico, como un Ingeniero de Software Senior. El vídeo debe funcionar como un destacado del rol laboral, demostrando el día a día a través de gráficos animados y texto en pantalla, producido eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion. Asegúrate de que el audio sea autoritario pero atractivo, complementado con subtítulos precisos para transmitir información compleja de manera clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de 30 segundos para redes sociales, perfectamente optimizado para los feeds de LinkedIn, dirigido a buscadores de empleo pasivos que podrían pasar por alto publicaciones genéricas. Selecciona una plantilla existente de HeyGen y aprovecha su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar una visualización sin problemas en todos los dispositivos. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, acompañado de música de fondo animada y generación de locución concisa para anunciar rápidamente una nueva oportunidad hecha posible por un generador de vídeos de ofertas de empleo con IA.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un inspirador vídeo de cultura de 50 segundos que capture la esencia de tu empresa, destinado a posibles contrataciones que investigan tu entorno laboral. Usa una combinación de metraje de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y elementos animados sutiles para crear un montaje positivo y enérgico. Una locución narrativa debe enfatizar la dinámica del equipo y los beneficios, mostrando el lado humano detrás de cada experiencia de generador de vídeos de ofertas de empleo con IA.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Ofertas de Empleo con IA

Atrae al mejor talento sin esfuerzo con vídeos de ofertas de empleo atractivos. Transforma texto en vídeos de reclutamiento dinámicos que muestran tu marca empleadora y entusiasman a los candidatos.

1
Step 1
Pega Tu Descripción de Trabajo
Comienza pegando tu descripción de trabajo o puntos clave en el generador de texto a vídeo. Este guion formará la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje de oferta de empleo. Estos presentadores digitales ayudan a cautivar a los candidatos y mostrar tu marca empleadora.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca, aplicando los logotipos y colores de tu empresa para asegurar una apariencia coherente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Optimizado
Exporta fácilmente tu vídeo de reclutamiento con varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto, asegurando que se vea perfecto en redes sociales y en tu página de carreras.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Inspiradores de Narración de Marca Empleadora

.

Crea vídeos atractivos que muestren la cultura y los valores de tu empresa, inspirando al mejor talento a unirse a tu equipo y mejorando tu marca empleadora.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de reclutamiento atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de reclutamiento atractivos y fortalecer la narración de tu marca empleadora. Utiliza plantillas personalizables para crear vídeos destacados de roles laborales y vídeos de cultura que cautiven a los candidatos.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA y contenido de texto a vídeo?

Sí, HeyGen es un potente generador de avatares de IA y generador de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y la avanzada IA de HeyGen lo traerá a la vida con avatares de IA realistas y generación de locución, transformando texto en contenido de vídeo dinámico.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas de edición de vídeo para mejorar tu contenido. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas, incorporar controles de marca como logotipos y colores, y acceder a una rica biblioteca de medios para una estructura cinematográfica.

¿Es adecuado el generador de vídeos de IA de HeyGen para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente, el generador de vídeos de IA de HeyGen está diseñado para ser versátil en varias plataformas de redes sociales. Optimiza fácilmente tu contenido con opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y asegura que tus vídeos de reclutamiento estén perfectamente formateados para canales como LinkedIn, involucrando a una audiencia más amplia.

