Un vídeo energético de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, demostrando cómo transformar rápidamente tareas complicadas en instrucciones claras y paso a paso. El estilo visual debe ser rápido y eficiente, mostrando una interfaz fácil de usar con gráficos brillantes y limpios, acompañado de una voz en off entusiasta. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para mostrar cómo un "generador de instrucciones de trabajo con IA" puede crear contenido atractivo sin esfuerzo, ayudando a los usuarios a "ahorrar tiempo" en documentación.

Generar Vídeo