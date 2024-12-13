Generador de comunicación interna con IA: Eleva la comunicación con empleados

Mejora el compromiso de los empleados y la eficiencia del flujo de trabajo transformando texto en vídeos atractivos usando nuestra capacidad de texto a vídeo.

Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y líderes de comunicaciones internas, mostrando cómo un generador de comunicación interna con IA revoluciona la eficiencia del flujo de trabajo. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos animados atractivos para ilustrar el proceso, complementado con música instrumental animada. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a explicaciones dinámicas, demostrando la rapidez y facilidad de la generación de contenido.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para especialistas en comunicación y líderes de equipo, ilustrando cómo un generador de comunicación interna con IA simplifica el contenido para diversas plataformas como publicaciones en Slack/Teams y correos electrónicos para empleados. Emplea un estilo visual moderno y rápido con transiciones rápidas y animaciones de texto en pantalla, acompañado de una voz en off enérgica. Este vídeo debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para resaltar instantáneamente diversos formatos de comunicación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una presentación pulida de 60 segundos para directores de marketing y gerentes de marca, enfatizando cómo un generador de comunicación interna con IA asegura una voz y tono de marca consistentes en toda la creación de contenido de compromiso con los empleados. El vídeo debe tener una estética visual sofisticada con elementos de marca consistentes y una voz confiada y tranquilizadora. Incorpora los avatares de IA de HeyGen para transmitir mensajes clave sobre la consistencia de la marca y la calidad del contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una visión general informativa de 40 segundos dirigida a responsables de decisiones de TI y ejecutivos de nivel C, destacando la naturaleza robusta de una plataforma impulsada por IA para comunicaciones internas y su compromiso con la seguridad de los datos. Adopta un estilo visual autoritario y confiable, con visualizaciones de datos y gráficos que transmitan seguridad, acompañados de una narración clara y precisa. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que los detalles técnicos críticos se comprendan claramente en diversos entornos de visualización.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el Generador de Comunicación Interna con IA

Optimiza tus comunicaciones con empleados aprovechando una plataforma impulsada por IA para crear mensajes atractivos adaptados a las necesidades de tu equipo y la marca de tu empresa.

1
Step 1
Crea tu Resumen de Mensaje
Comienza introduciendo tu tema principal, audiencia objetivo e información clave en la plataforma impulsada por IA. Esta entrada inicial guía a la IA en la comprensión del propósito de la comunicación.
2
Step 2
Selecciona el Formato de Comunicación
Elige el formato de salida deseado, como un correo electrónico para empleados o publicaciones en Slack/Teams. El generador adapta el contenido específicamente para el canal elegido, optimizando la eficiencia del flujo de trabajo.
3
Step 3
Aplica la Voz y Tono de Marca
Personaliza el mensaje seleccionando la voz y tono de marca de tu empresa para asegurar la consistencia. La IA adapta el lenguaje para reflejar la identidad organizacional, fomentando el compromiso de los empleados.
4
Step 4
Exporta tu Comunicación Final
Revisa el borrador generado por la IA para verificar su precisión y claridad, realizando cualquier edición final. Una vez satisfecho, exporta el contenido pulido, aprovechando las características de simplificación de contenido para su distribución inmediata.

Casos de Uso

Inspira y Motiva a los Empleados

Genera vídeos motivacionales y atractivos para fomentar una cultura laboral positiva, celebrar logros y aumentar la moral general de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones internas?

HeyGen actúa como un potente generador de comunicación interna con IA, transformando guiones en mensajes de vídeo atractivos con avatares y voces en off de IA. Esta plataforma impulsada por IA simplifica la creación de contenido, haciendo que las comunicaciones con los empleados sean más dinámicas y mejorando la eficiencia general del flujo de trabajo.

¿HeyGen simplifica la creación de visuales atractivos para el compromiso de los empleados?

Absolutamente, HeyGen aprovecha la IA generativa para ayudarte a generar visuales y contenido de vídeo dinámico a partir de texto sin esfuerzo. Puedes utilizar plantillas personalizables y avatares de IA para producir mensajes cautivadores, aumentando significativamente el compromiso de los empleados.

¿Qué tipo de contenido de comunicación laboral puede producir HeyGen?

HeyGen es una herramienta de comunicación versátil diseñada para simplificar el contenido para una amplia gama de software de comunicación laboral, incluyendo publicaciones de vídeo para Slack/Teams y actualizaciones de correo electrónico para empleados. Con características como texto a vídeo y subtítulos, HeyGen asegura mensajes claros y consistentes en todas las plataformas.

¿Cómo mantiene HeyGen la consistencia de la marca en las comunicaciones internas?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y avatares de IA consistentes en cada vídeo. Esto asegura que todas tus comunicaciones internas se alineen perfectamente con la voz y el tono de marca establecidos, reforzando la identidad de tu empresa.

