Desbloquea el Aprendizaje con un Generador de Videos Instructivos de IA

Transforma sin esfuerzo tus guiones en videos de formación atractivos, ahorrando tiempo y recursos con nuestras potentes capacidades de texto a video.

Imagina crear un anuncio dinámico de 45 segundos para redes sociales que realmente cautive. Para los equipos de marketing de contenidos que buscan conectar con su audiencia, utiliza el Text-to-video de HeyGen desde el guion para dar vida a tus conceptos con impresionantes avatares de IA, todo presentado con una banda sonora pop moderna y enérgica para lograr el máximo compromiso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Tienes dificultades para producir contenido de video profesional de manera eficiente? Este video explicativo de 60 segundos está dirigido a propietarios de pequeñas empresas, ofreciendo una solución clara y profesional. Aprovecha nuestras plantillas y escenas fáciles de usar para una creación rápida de videos, mejorada con generación de voz en off nítida para articular claramente tu mensaje, acompañado de una melodía corporativa relajante.
Prompt de Ejemplo 2
Educadores y formadores, impartid lecciones impactantes con un video instructivo de 30 segundos diseñado para la claridad y la retención. Logra videos de calidad de estudio incorporando ricos elementos visuales de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando que cada detalle sea claro. Mejora la accesibilidad con subtítulos automáticos, todo entregado con una melodía educativa optimista y alentadora.
Prompt de Ejemplo 3
¡Desbloquea el futuro de la creación de contenido con una innovadora presentación tecnológica de 15 segundos! Este dinámico prompt, perfecto para entusiastas de la tecnología, demuestra cuán rápidamente puedes transformar conceptos en visuales usando nuestros innovadores avatares de IA. Proyecta una estética visual elegante y futurista acompañada de música electrónica vibrante, y adapta fácilmente tus creaciones para cualquier plataforma con el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Videos Instructivos de IA

Crea sin esfuerzo videos instructivos atractivos y de alta calidad en minutos, optimizando tu producción de contenido con la eficiencia impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu contenido instructivo directamente en el editor. Nuestra plataforma transforma tu texto en un video dinámico, aprovechando el poder de la tecnología "texto a video".
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para que actúen como tu presentador en pantalla. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu marca y mensaje.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales
Utiliza "plantillas" y escenas pre-diseñadas para enriquecer el atractivo visual de tu video. Incorpora música de fondo, imágenes y elementos de marca para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta tu Video
Con un solo clic, genera tus "videos de calidad de estudio". Descarga en varios formatos de relación de aspecto o comparte directamente, listo para cualquier plataforma de aprendizaje o canal de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva la Efectividad de la Formación

.

Mejora el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos en programas de formación aprovechando videos dinámicos generados por IA con cabezas parlantes y voces en off.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo potencia HeyGen la creación creativa de videos?

HeyGen revoluciona la creación de videos transformando texto en videos de calidad de estudio con avatares de IA realistas y voces en off profesionales, ofreciendo herramientas poderosas para que los equipos creativos produzcan contenido atractivo de manera eficiente.

¿Qué tipos de videos puede generar HeyGen?

HeyGen es un generador de videos de IA versátil, capaz de producir contenido diverso desde videos de formación atractivos y publicaciones en redes sociales hasta videos instructivos completos, aprovechando su amplia biblioteca de plantillas.

¿Puedo personalizar la marca dentro de los videos creados por HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas. Esto asegura que cada video, mejorado con subtítulos automáticos, se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Por qué elegir HeyGen para una producción de video simplificada?

HeyGen ofrece una plataforma fácil de usar que reduce drásticamente el tiempo y el costo de la creación de videos. Su funcionalidad intuitiva de texto a video con avatares de IA y voces en off permite a cualquiera generar videos profesionales de cabezas parlantes de manera eficiente.

