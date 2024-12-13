Crea un vídeo explicativo técnico de 1 minuto dirigido a desarrolladores y CTOs, detallando cómo tu generador de verificación de identidad con IA se integra perfectamente en los sistemas existentes a través de APIs y SDKs robustos. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, mostrando fragmentos de código y flujo de datos, acompañado de una voz en off precisa e informativa. Aprovecha la generación de texto a vídeo y voz en off de HeyGen para articular claramente los beneficios técnicos y la facilidad de integración.

Generar Vídeo