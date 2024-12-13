Generador de Vídeos de RRHH con IA: Transforma la Comunicación con los Empleados

Automatiza la introducción y formación con avatares de IA para vídeos de comunicación interna dinámicos.

Produce un vídeo de introducción de 90 segundos para nuevos empleados corporativos, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de las políticas esenciales de la empresa con un estilo visual y auditivo profesional pero acogedor, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una presentación personalizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de reclutamiento dinámico de 45 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando la cultura de la empresa y las posiciones abiertas con visuales inspiradores y una voz en off segura, utilizando las plantillas personalizables de HeyGen para publicaciones de empleo atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de comunicación interna de 1 minuto para empleados existentes, anunciando una actualización de política de RRHH con un tono conciso e informativo, incorporando gráficos claros y una entrega de audio precisa, potenciado por la función de Texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación de 2 minutos dirigido a empleados para el desarrollo de habilidades, empleando un estilo visual educativo y estructurado con instrucciones paso a paso y una voz autoritaria pero útil, mejorado por las capacidades de generación de voz en off de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de RRHH con IA

Revoluciona tus comunicaciones de RRHH con IA. Crea rápidamente vídeos profesionales de introducción, formación y reclutamiento usando automatización inteligente.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para RRHH, o empieza con una escena en blanco para un control creativo total.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Guion
Elige un avatar de IA para presentar tu contenido. Luego, pega tu guion de texto, y la IA generará una voz en off realista con sincronización labial.
3
Step 3
Mejora Tu Vídeo
Añade los elementos de marca de tu empresa como logotipos y colores, e integra música de fondo o medios de la biblioteca para refinar tus vídeos de RRHH.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Descarga y comparte fácilmente tus vídeos dinámicos de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos

.

Genera vídeos de reclutamiento cautivadores y publicaciones de empleo con IA, atrayendo a los mejores talentos y enriqueciendo tu proceso de contratación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de RRHH usando IA?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de RRHH con IA, permitiendo a los usuarios transformar guiones de texto en vídeos atractivos con facilidad. Aprovecha avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para automatizar la producción de contenido crítico de RRHH para introducción, formación y reclutamiento, agilizando significativamente los procesos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA y el contenido de vídeo dentro de HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tu contenido de vídeo y avatares de IA. Los usuarios pueden utilizar herramientas de edición robustas para adaptar visuales, fondos y elementos de marca, asegurando que los vídeos de RRHH se alineen perfectamente con la identidad corporativa y el mensaje.

¿Puede HeyGen crear vídeos con voces en off y sincronización labial en varios idiomas?

Sí, HeyGen admite la generación de audio sincronizado con sincronización labial realista para avatares de IA en más de 175 idiomas. Esta capacidad técnica permite un compromiso y formación efectivos de los empleados a nivel global a través de diversos grupos lingüísticos sin necesidad de traducción manual o regrabación.

¿En qué formatos de archivo de vídeo puedo descargar los vídeos creados con HeyGen?

Los vídeos producidos con HeyGen se pueden descargar fácilmente en formatos de archivo de vídeo estándar, principalmente MP4, asegurando una amplia compatibilidad en todas las plataformas. Esto permite una integración y compartición sin problemas en varios sistemas de comunicación interna, sistemas de gestión de aprendizaje o canales de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo