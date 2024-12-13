Generador de Vídeos de RRHH con IA: Transforma la Comunicación con los Empleados
Automatiza la introducción y formación con avatares de IA para vídeos de comunicación interna dinámicos.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento dinámico de 45 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando la cultura de la empresa y las posiciones abiertas con visuales inspiradores y una voz en off segura, utilizando las plantillas personalizables de HeyGen para publicaciones de empleo atractivas.
Crea un vídeo de comunicación interna de 1 minuto para empleados existentes, anunciando una actualización de política de RRHH con un tono conciso e informativo, incorporando gráficos claros y una entrega de audio precisa, potenciado por la función de Texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso.
Diseña un módulo de formación de 2 minutos dirigido a empleados para el desarrollo de habilidades, empleando un estilo visual educativo y estructurado con instrucciones paso a paso y una voz autoritaria pero útil, mejorado por las capacidades de generación de voz en off de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza IA para crear vídeos de formación corporativa dinámicos, mejorando significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Desarrolla Cursos Integrales para Empleados.
Produce rápidamente contenido educativo diverso y vídeos de introducción, escalando tus iniciativas de aprendizaje de RRHH a nivel global con facilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de RRHH usando IA?
HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de RRHH con IA, permitiendo a los usuarios transformar guiones de texto en vídeos atractivos con facilidad. Aprovecha avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para automatizar la producción de contenido crítico de RRHH para introducción, formación y reclutamiento, agilizando significativamente los procesos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA y el contenido de vídeo dentro de HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tu contenido de vídeo y avatares de IA. Los usuarios pueden utilizar herramientas de edición robustas para adaptar visuales, fondos y elementos de marca, asegurando que los vídeos de RRHH se alineen perfectamente con la identidad corporativa y el mensaje.
¿Puede HeyGen crear vídeos con voces en off y sincronización labial en varios idiomas?
Sí, HeyGen admite la generación de audio sincronizado con sincronización labial realista para avatares de IA en más de 175 idiomas. Esta capacidad técnica permite un compromiso y formación efectivos de los empleados a nivel global a través de diversos grupos lingüísticos sin necesidad de traducción manual o regrabación.
¿En qué formatos de archivo de vídeo puedo descargar los vídeos creados con HeyGen?
Los vídeos producidos con HeyGen se pueden descargar fácilmente en formatos de archivo de vídeo estándar, principalmente MP4, asegurando una amplia compatibilidad en todas las plataformas. Esto permite una integración y compartición sin problemas en varios sistemas de comunicación interna, sistemas de gestión de aprendizaje o canales de redes sociales.