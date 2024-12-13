Creador de vídeos de anuncios de RRHH de IA: Comunicaciones de RRHH sin esfuerzo
Aumenta el compromiso de los empleados y entrega anuncios de RRHH claros e impactantes al instante con avatares de IA realistas.
Desarrolla un vídeo de anuncio de celebración de 30 segundos diseñado para líderes de equipo y empleados, reconociendo el rendimiento sobresaliente del equipo en el último trimestre. El estilo visual debe ser cálido e inspirador, incorporando visuales dinámicos de stock y música de fondo motivadora de la biblioteca de medios/soporte de stock. Este vídeo debe fomentar el compromiso de los empleados destacando los logros y puede aprovechar plantillas personalizables para un aspecto pulido.
Produce un vídeo de actualización dinámica de 60 segundos para empleados, especialmente aquellos que trabajan de forma remota, detallando próximos eventos de la empresa y recordatorios importantes de políticas. El estilo visual debe ser limpio e informativo, con subtítulos claros para accesibilidad y una locución profesional generada a través de la generación de voz de HeyGen. Esto lo convierte en un creador de vídeos de IA efectivo para una amplia distribución interna, asegurando que todos estén informados.
Crea un vídeo de bienvenida de 40 segundos específicamente para nuevos empleados, presentándoles los valores clave de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual necesita ser amigable y alentador, utilizando un enfoque de Creador de Vídeos de Empleados Automatizado con plantillas y escenas pre-diseñadas. Este vídeo, producido con las capacidades de HeyGen, sirve como una parte crucial de los vídeos de incorporación y formación, haciendo que los nuevos empleados se sientan integrados desde el primer día.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación de Empleados.
Aumenta el compromiso y la retención para todos los vídeos de formación e incorporación de empleados utilizando IA.
Entrega Comunicaciones Internas Impactantes.
Crea vídeos de anuncios de RRHH inspiradores e informativos que cautiven y comprometan a los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo empodera HeyGen a los equipos creativos para producir vídeos de anuncios atractivos?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos de IA que proporciona plantillas personalizables, permitiendo a los equipos creativos generar rápidamente vídeos de anuncios profesionales. Puedes transformar tu guion en un vídeo pulido con avatares de IA, agilizando significativamente tu proceso de creación de vídeos para una comunicación impactante.
¿Qué ventajas ofrece HeyGen para crear contenido de Creador de Vídeos de Empleados Automatizado?
HeyGen destaca como un Creador de Vídeos de Empleados Automatizado, permitiendo a los equipos de RRHH y comunicaciones internas elaborar vídeos de anuncios de RRHH de IA atractivos. Al utilizar avatares de IA realistas y conversión de texto a vídeo, HeyGen aumenta el compromiso de los empleados con mensajes personalizados y consistentes.
¿Qué características hacen de HeyGen un excepcional creador de vídeos de IA para la conversión de texto a vídeo?
HeyGen se destaca como un creador de vídeos de IA al ofrecer una robusta conversión de texto a vídeo, permitiéndote transformar fácilmente cualquier guion en vídeos de IA atractivos. Su avanzada generación de locuciones asegura un audio de alta calidad, haciendo que el proceso de creación de vídeos sea fluido y eficiente.
¿Puede HeyGen apoyar la creación de diversos vídeos de formación y reclutamiento para contar historias de marca?
Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas para crear vídeos para diversas aplicaciones, incluyendo completos vídeos de incorporación y formación, así como efectivos vídeos de reclutamiento. Con controles de marca y plantillas personalizables, HeyGen te ayuda a entregar una narrativa de marca consistente en todas tus comunicaciones internas.