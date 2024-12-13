Generador de vídeos de anuncios de RRHH con IA: Optimiza las comunicaciones internas
Transforma las comunicaciones internas y aumenta el compromiso de los empleados utilizando avatares dinámicos de IA para todos tus anuncios de RRHH.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una actualización de comunicaciones internas de 45 segundos del equipo de RRHH y operaciones sobre una nueva política de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual profesional y claro utilizando plantillas y escenas predefinidas, asegurando que el mensaje sea accesible para todos los empleados con subtítulos.
Produce un vídeo de 60 segundos para los gerentes de departamento, transformando un anuncio rutinario de RRHH sobre próximas iniciativas de formación en un vídeo atractivo. El estilo visual debe ser empoderador y ligeramente motivacional, utilizando generación de voz en off y medios de apoyo de la biblioteca de stock para hacer el contenido impactante.
Diseña una demostración de 30 segundos del creador de vídeos de IA para empleados remotos, mostrando lo fácil que es crear actualizaciones breves e impactantes. El estilo visual debe ser limpio y accesible, asegurando una visualización óptima en varios dispositivos con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, fomentando un mejor compromiso de los empleados de forma remota.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la incorporación y formación con vídeos generados por IA.
Ofrece experiencias de incorporación y cursos de formación consistentes y completos utilizando vídeo de IA para todos los nuevos empleados.
Mejora la formación y desarrollo de empleados.
Aumenta el compromiso y la retención de conocimientos en los programas de formación de empleados aprovechando contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones internas para los equipos de RRHH?
HeyGen capacita a los equipos de RRHH y operaciones para transformar anuncios rutinarios en vídeos atractivos, fomentando un mejor compromiso de los empleados. Nuestro generador de vídeos de anuncios de RRHH con IA optimiza la creación de comunicaciones internas convincentes de manera rápida y eficiente.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de IA efectivo para varios anuncios?
Como un avanzado creador de vídeos de IA, HeyGen te permite convertir texto en vídeo sin esfuerzo utilizando avatares de IA realistas y una biblioteca de plantillas de anuncios profesionales. También puedes personalizar los vídeos con controles de marca para un aspecto coherente.
¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de incorporación personalizados?
¡Absolutamente! HeyGen es perfecto para crear vídeos de incorporación personalizados, mejorando la experiencia del nuevo empleado y aumentando el compromiso temprano de los empleados. Sus capacidades de texto a vídeo con avatares de IA hacen que la generación de vídeos de RRHH personalizados sea simple y escalable.
¿HeyGen admite salidas de vídeo flexibles y branding para uso corporativo?
Sí, HeyGen ofrece robustos controles de marca para asegurar que tu identidad corporativa sea coherente en todos los vídeos de RRHH. También puedes utilizar nuestra función de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para entregar tus vídeos asistidos por IA en cualquier formato necesario para varias plataformas.