Generador de Anuncios de RRHH con IA: Optimiza tus Comunicaciones

Optimiza las aprobaciones y las comunicaciones de la empresa con plantillas de anuncios, transformando guiones en actualizaciones de texto a vídeo atractivas.

Produce un vídeo de 1 minuto dirigido a Gerentes de TI y Líderes Técnicos en RRHH, mostrando cómo un generador de anuncios de RRHH con IA simplifica las comunicaciones complejas. El estilo visual debe ser limpio y basado en datos, utilizando gráficos animados y flujos de procesos, acompañado de una voz en off profesional e informativa. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para demostrar la rápida generación de contenido a partir de especificaciones técnicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 90 segundos para Integradores de Sistemas y Especialistas en Automatización de Flujos de Trabajo, ilustrando las integraciones fluidas que ofrece un generador de anuncios con IA. El estilo visual debe ser moderno con elementos infográficos y transiciones dinámicas, acompañado de una voz en off enérgica y clara. Enfatiza cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden personalizarse para adaptarse a diversas arquitecturas de sistemas y directrices de marca.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 2 minutos dirigido a Desarrolladores de IA y Gerentes de Operaciones de RRHH Globales, explicando el avanzado modelo de IA que impulsa el generador de anuncios de RRHH y su soporte para más de 40 idiomas. El estilo visual debe ser sofisticado y futurista, con representaciones abstractas del procesamiento de IA, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Muestra los avatares de IA de HeyGen para personalizar anuncios multilingües para equipos globales diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 45 segundos para Ingenieros de Software y Especialistas en Comunicaciones Internas, demostrando la eficiencia de generar y distribuir actualizaciones corporativas al instante. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos y música de fondo animada, complementado por una voz en off amigable y concisa. Destaca la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para enfatizar el fácil despliegue en varias plataformas internas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Anuncios de RRHH con IA

Crea sin esfuerzo anuncios de RRHH claros y profesionales para diversas comunicaciones de la empresa, mejorando la eficiencia y el compromiso de los empleados con la asistencia impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Anuncio
Comienza introduciendo los detalles esenciales para tus actualizaciones internas, como el tipo de anuncio, la información clave y el público objetivo. Nuestro Generador de Anuncios con IA procesará tu entrada.
2
Step 2
Personaliza con Plantillas
Elige entre una variedad de plantillas de anuncios prediseñadas adaptadas para Cambios de Políticas, Actualizaciones Corporativas o Reconocimiento de Logros. Personaliza fácilmente el tono y el estilo para que se ajusten a la voz de tu empresa.
3
Step 3
Genera Contenido Profesional
Deja que la IA elabore un borrador pulido de tus anuncios profesionales. Estructura inteligentemente tu mensaje para claridad e impacto, asegurando una comunicación mejorada en toda tu organización.
4
Step 4
Revisa y Comparte
Revisa el anuncio generado, realiza las ediciones finales necesarias y luego optimiza sin esfuerzo las aprobaciones. Tu mensaje final está listo para ser compartido a través de los canales de comunicación de tu empresa para informar y comprometer a los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza los Cursos de Inducción y Cumplimiento

Produce rápidamente módulos de vídeo atractivos de IA para la inducción de nuevos empleados y la formación obligatoria en cumplimiento, asegurando un aprendizaje consistente y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona el Generador de Anuncios con IA de HeyGen para crear actualizaciones profesionales?

HeyGen aprovecha modelos avanzados de IA, incluyendo capacidades de texto a vídeo desde guion, para transformar tu contenido escrito en anuncios de vídeo atractivos con avatares de IA realistas. Esto permite a los departamentos de RRHH y otros equipos producir rápidamente anuncios profesionales para actualizaciones internas, cambios de políticas o reconocimiento de logros.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar las comunicaciones de la empresa?

HeyGen proporciona un editor intuitivo de arrastrar y soltar junto con herramientas de diseño potentes impulsadas por IA, permitiendo a los usuarios aplicar controles de marca completos y utilizar diversas plantillas de anuncios. Esto asegura que cada actualización corporativa o vídeo de promoción de eventos se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen optimizar los flujos de trabajo de aprobación para RRHH y comunicaciones internas?

Sí, HeyGen está diseñado para mejorar la eficiencia de la comunicación dentro de las organizaciones al apoyar la recopilación estructurada de datos para anuncios y ofrecer capacidades para flujos de trabajo de aprobación en múltiples etapas. Esto ayuda a los Departamentos de RRHH a gestionar más eficazmente las actualizaciones internas y los lanzamientos de productos, mejorando la precisión de los mensajes.

¿Cómo puedo compartir o integrar anuncios generados por IA de HeyGen?

HeyGen te permite Descargar o Compartir al Instante tus anuncios generados por IA, con opciones para redimensionar la relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas. Esto facilita integraciones fluidas con tus procesos de comunicación interna existentes, ya sea para correo electrónico, intranet u otros canales para aumentar el compromiso de los empleados.

