Generador de Anuncios de RRHH con IA: Optimiza tus Comunicaciones
Optimiza las aprobaciones y las comunicaciones de la empresa con plantillas de anuncios, transformando guiones en actualizaciones de texto a vídeo atractivas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 90 segundos para Integradores de Sistemas y Especialistas en Automatización de Flujos de Trabajo, ilustrando las integraciones fluidas que ofrece un generador de anuncios con IA. El estilo visual debe ser moderno con elementos infográficos y transiciones dinámicas, acompañado de una voz en off enérgica y clara. Enfatiza cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden personalizarse para adaptarse a diversas arquitecturas de sistemas y directrices de marca.
Crea un vídeo de 2 minutos dirigido a Desarrolladores de IA y Gerentes de Operaciones de RRHH Globales, explicando el avanzado modelo de IA que impulsa el generador de anuncios de RRHH y su soporte para más de 40 idiomas. El estilo visual debe ser sofisticado y futurista, con representaciones abstractas del procesamiento de IA, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Muestra los avatares de IA de HeyGen para personalizar anuncios multilingües para equipos globales diversos.
Diseña un vídeo de 45 segundos para Ingenieros de Software y Especialistas en Comunicaciones Internas, demostrando la eficiencia de generar y distribuir actualizaciones corporativas al instante. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos y música de fondo animada, complementado por una voz en off amigable y concisa. Destaca la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para enfatizar el fácil despliegue en varias plataformas internas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora los anuncios de cambios de políticas o nuevos programas de formación, asegurando una mayor retención y comprensión de los empleados con vídeos atractivos de IA.
Entrega Anuncios Corporativos Inspiradores.
Genera vídeos motivacionales para el reconocimiento de empleados, hitos corporativos o campañas internas para fomentar una cultura laboral positiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el Generador de Anuncios con IA de HeyGen para crear actualizaciones profesionales?
HeyGen aprovecha modelos avanzados de IA, incluyendo capacidades de texto a vídeo desde guion, para transformar tu contenido escrito en anuncios de vídeo atractivos con avatares de IA realistas. Esto permite a los departamentos de RRHH y otros equipos producir rápidamente anuncios profesionales para actualizaciones internas, cambios de políticas o reconocimiento de logros.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar las comunicaciones de la empresa?
HeyGen proporciona un editor intuitivo de arrastrar y soltar junto con herramientas de diseño potentes impulsadas por IA, permitiendo a los usuarios aplicar controles de marca completos y utilizar diversas plantillas de anuncios. Esto asegura que cada actualización corporativa o vídeo de promoción de eventos se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen optimizar los flujos de trabajo de aprobación para RRHH y comunicaciones internas?
Sí, HeyGen está diseñado para mejorar la eficiencia de la comunicación dentro de las organizaciones al apoyar la recopilación estructurada de datos para anuncios y ofrecer capacidades para flujos de trabajo de aprobación en múltiples etapas. Esto ayuda a los Departamentos de RRHH a gestionar más eficazmente las actualizaciones internas y los lanzamientos de productos, mejorando la precisión de los mensajes.
¿Cómo puedo compartir o integrar anuncios generados por IA de HeyGen?
HeyGen te permite Descargar o Compartir al Instante tus anuncios generados por IA, con opciones para redimensionar la relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas. Esto facilita integraciones fluidas con tus procesos de comunicación interna existentes, ya sea para correo electrónico, intranet u otros canales para aumentar el compromiso de los empleados.