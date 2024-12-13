Generador de Instrucciones de IA: Crea Guías Paso a Paso Fácilmente

Produce rápidamente guías de instrucciones atractivas e historias visuales con nuestro generador de instrucciones de IA, aprovechando el texto a vídeo desde guion para una creación sin fisuras.

Imagina un vídeo vibrante y dinámico de 30 segundos para aspirantes a artistas digitales, con música electrónica animada y superposiciones de texto dinámicas, demostrando cómo un generador de instrucciones de IA puede transformar indicaciones creativas en impresionantes obras de arte de IA, utilizando la potente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida a los conceptos al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo cautivador de 45 segundos para creadores de contenido, con transiciones suaves y efectos visuales etéreos complementados por música de fondo calmada e inspiradora y una locución profesional, mostrando cómo las simples indicaciones de Texto a Imagen evolucionan en vídeos generados por IA atractivos, mejorados por el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo claro y moderno de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, con visuales nítidos y un tono amigable y conversacional apoyado por subtítulos claros, ilustrando cómo un generador de instrucciones de IA permite la creación de vídeos explicativos profesionales en múltiples estilos artísticos, guiados expertamente por las diversas Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo interactivo y atractivo de 30 segundos para educadores y formadores, con colores brillantes y una narración entusiasta con ejemplos en pantalla, destacando cómo un generador de instrucciones de IA puede ayudar a Brainstorm creativamente y producir visuales cautivadores para contenido instructivo, fácilmente optimizado para cualquier plataforma usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Instrucciones de IA

Crea vídeos de instrucciones atractivos y paso a paso sin esfuerzo con la IA de HeyGen, transformando tus instrucciones en guías visuales claras y profesionales para creadores de contenido.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Instrucciones
Comienza escribiendo o pegando tus instrucciones detalladas en el editor de guiones. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde guion para convertir tu texto en diálogo hablado para tu avatar de IA, iniciando tu proceso de generador de instrucciones de IA.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu guía de instrucciones. Estos presentadores realistas narrarán tus instrucciones, añadiendo un toque personal a tus vídeos generados por IA.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo explicativo incorporando medios relevantes de nuestra biblioteca de stock. Aplica el estilo único de tu marca con controles de Branding (logo, colores) para mantener una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Guía
Una vez que tu vídeo de instrucciones esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en la relación de aspecto y resolución deseadas. Comparte tu guía profesional con tu audiencia, empoderando a otros creadores de contenido con instrucciones claras.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Experiencias de Formación y Aprendizaje

.

Aumenta el compromiso y la retención de conocimiento para cualquier programa de formación de "cómo hacer" usando vídeos dinámicos generados por IA que cautivan y educan a tus aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a los creadores de contenido a producir vídeos generados por IA?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir sin esfuerzo vídeos generados por IA de alta calidad a partir de texto. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y las funciones de texto a vídeo para transformar guiones en visuales cautivadores, agilizando el proceso de producción de vídeos para diversas necesidades.

¿Puede HeyGen generar vídeos explicativos con personajes consistentes?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear vídeos explicativos profesionales con personajes consistentes. Esta capacidad asegura el reconocimiento de marca y una narrativa cohesiva a lo largo de tus historias visuales, haciendo que las ideas complejas sean fáciles de entender.

¿Qué variedad de historias visuales se pueden crear usando la IA de HeyGen?

Con HeyGen, los usuarios pueden crear diversas historias visuales, desde generadores de instrucciones de IA educativos hasta contenido de marketing atractivo. La plataforma soporta varias plantillas y herramientas para dar vida a tu visión creativa como vídeos generados por IA convincentes.

¿HeyGen ofrece opciones para múltiples estilos artísticos en la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una gama de plantillas y opciones de personalización para soportar múltiples estilos artísticos en la creación de tus vídeos. Esto permite a los creadores de contenido adaptar la estética de sus vídeos generados por IA para que coincidan perfectamente con su marca o tono visual deseado.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo