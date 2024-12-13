Creador de Vídeos de Bienvenida de Hotel con IA: Involucra a los Huéspedes y Aumenta las Reservas

Crea vídeos de hotel profesionales y atractivos en minutos y mejora tu marca con plantillas de vídeo personalizables.

438/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico recorrido en vídeo de hotel de 45 segundos, utilizando plantillas de vídeo personalizables para mostrar las características únicas y las instalaciones lujosas de la propiedad. Este contenido promocional, dirigido a posibles reservadores y viajeros que investigan alojamientos, debe presentar un estilo visual animado con una generación de voz en off profesional que guíe a los espectadores por cada área.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un emocionante vídeo promocional de hotel de 20 segundos para anunciar una oferta de temporada o un paquete especial, aprovechando el generador de vídeo de IA para una creación de contenido rápida. Este vídeo vibrante y orientado a la acción, dirigido a huéspedes anteriores y miembros de lealtad, necesita un estilo visual enérgico y puede construirse rápidamente utilizando Texto a vídeo desde guion para un mensaje claro e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una pieza auténtica de creador de vídeos de hotel de 60 segundos para un segmento de 'conoce al equipo' o una mirada detrás de las escenas al servicio excepcional, creando vídeos profesionales que construyan confianza y una conexión personal. Este vídeo cálido y personal, destinado a huéspedes y miembros de la comunidad, debe utilizar iluminación natural y música instrumental suave, incorporando subtítulos para entrevistas al personal para mejorar la accesibilidad y el compromiso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Bienvenida de Hotel con IA

Crea vídeos de bienvenida de hotel atractivos y personalizados en minutos para cautivar a los huéspedes y aumentar la presencia de tu marca con tecnología de IA de vanguardia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre nuestra diversa gama de "plantillas de vídeo personalizables" diseñadas para hoteles, o empieza desde cero para crear tu vídeo de bienvenida único.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Sube fotos y clips de vídeo que muestren las mejores características de tu hotel. Luego, simplemente pega tu guion de mensaje de bienvenida para que la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" genere el borrador inicial del vídeo.
3
Step 3
Refina tu Identidad de Marca
Integra sin esfuerzo el estilo único de tu hotel aplicando "controles de marca" como logotipos, colores y fuentes. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la imagen de tu marca.
4
Step 4
Genera y Exporta
Produce "exportaciones de alta resolución" de tu vídeo de bienvenida pulido. Optimiza fácilmente su relación de aspecto para "campañas en redes sociales" o "vídeos de YouTube", listo para los huéspedes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva la Experiencia del Huésped con Vídeos Personalizados

.

Elabora vídeos de bienvenida personalizados y contenido informativo utilizando avatares de IA para asegurar que cada huésped se sienta valorado de manera única, mejorando su estancia desde la llegada.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como creador de vídeos de bienvenida de hotel con IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que te permite crear vídeos de bienvenida de hotel profesionales y experiencias atractivas para los huéspedes. Utiliza plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA para producir un vídeo promocional de hotel de manera sencilla.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de hotel?

HeyGen proporciona un motor creativo robusto con características como Texto a vídeo desde guion, generación de voz en off y la capacidad de añadir tus propios medios. Puedes personalizar fácilmente los vídeos para resaltar la marca única de tu hotel, asegurando que cada vídeo de hotel destaque.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos promocionales de hotel consistentes con la marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos en cada vídeo promocional de hotel. Esto asegura una presencia de marca consistente en todas tus campañas de redes sociales, incluidos vídeos de YouTube y recorridos en vídeo de hotel.

¿Cómo puede la generación de vídeos con IA de HeyGen aumentar las reservas de hotel?

Al crear vídeos de hotel de alta calidad y atractivos rápidamente, el generador de vídeos de IA de HeyGen te ayuda a captar la atención y aumentar las reservas. Las presentaciones de vídeo de hotel profesionales pueden involucrar a los espectadores y animarlos a experimentar tu propiedad de primera mano.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo