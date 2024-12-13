Generador de Información Gubernamental AI: Optimiza los Servicios Públicos

Genera rápidamente informes de personal, memorandos y explicaciones de políticas para equipos gubernamentales, mejorados con generación de locuciones profesionales.

Crea un vídeo informativo de 1 minuto para responsables de decisiones de TI y CTOs en el gobierno, mostrando cómo nuestra plataforma de Generative AI garantiza la protección de datos empresariales y se mantiene independiente de la nube. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando los avatares de AI de HeyGen para generar una locución clara y autoritaria, explicando la sólida arquitectura de seguridad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de 90 segundos dirigido a desarrolladores gubernamentales y arquitectos de soluciones AI, ilustrando el poder de nuestro Generador de Documentos Personalizados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y paso a paso, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para explicar cómo los usuarios pueden aprovechar las capacidades multimodales y cargar documentos para crear resultados personalizados, completos con subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 45 segundos para equipos de TI gubernamentales y gestores de proyectos técnicos, destacando la eficiencia de nuestro generador de información gubernamental AI. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio dinámico y moderno, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para demostrar rápidamente lo fácil que es personalizar plantillas de informes y luego utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, agilizando la difusión de información.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo completo de 2 minutos dirigido a líderes técnicos y oficiales de innovación en el sector público, explorando el profundo impacto de la AI para el gobierno. Emplea un estilo visual y de audio sofisticado y autoritario con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar escenarios del mundo real donde la asistencia en documentación y la explicación de políticas se transforman, enfatizando la adaptabilidad de la plataforma y su avanzado marco técnico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Información Gubernamental AI

Crea sin esfuerzo informes de personal, memorandos y documentos oficiales precisos con nuestra avanzada plataforma de Generative AI, diseñada para equipos gubernamentales.

1
Step 1
Sube Tu Información Fuente
Proporciona fácilmente datos relevantes o documentos existentes a la plataforma para un análisis exhaustivo, asegurando que se consideren todas las entradas.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla de Documento
Elige de una biblioteca de plantillas de informes pre-diseñadas para estructurar rápidamente tus informes de personal, memorandos o documentación oficial.
3
Step 3
Crea Documentación Personalizada
Utiliza nuestra plataforma de Generative AI para redactar memorandos precisos, explicaciones de políticas o informes completos con contenido personalizado generado a partir de tus entradas.
4
Step 4
Aplica Seguridad y Exporta
Asegura que tus documentos gubernamentales sensibles estén protegidos con protección de datos empresariales incorporada antes de exportar de manera segura tu resultado final.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Explicaciones de Políticas Complejas

.

Simplifica las políticas y regulaciones gubernamentales generadas por AI en explicaciones de vídeo claras y comprensibles para ciudadanos y equipos gubernamentales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen un despliegue seguro y flexible para el uso gubernamental?

HeyGen opera como una robusta "plataforma de Generative AI" diseñada con la seguridad en mente, ofreciendo opciones de despliegue flexibles e "independientes de la nube". Soporta diversas "capacidades multimodales" mientras prioriza la "protección de datos empresariales" para todos los equipos gubernamentales.

¿Puede HeyGen transformar documentos gubernamentales complejos en contenido de vídeo atractivo?

Sí, HeyGen permite a los "equipos gubernamentales" convertir "explicaciones de políticas" o "informes de personal" escritos en vídeos profesionales utilizando "texto a vídeo desde guion" y "avatares AI" realistas, sirviendo como un efectivo "generador de información gubernamental AI" en forma visual.

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de comunicaciones oficiales gubernamentales?

HeyGen simplifica la "asistencia en documentación" ofreciendo "plantillas de informes" personalizables y controles de "marca" robustos para asegurar la consistencia con las directrices oficiales. Esto permite a los "equipos gubernamentales" producir eficientemente vídeos profesionales para anuncios o "redacción de memorandos" en un formato visual.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que las comunicaciones de vídeo gubernamentales sean accesibles y de amplio alcance?

HeyGen apoya a los "equipos gubernamentales" incluyendo "subtítulos automáticos" para mejorar la accesibilidad entre diversas audiencias. Además, su función de "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" permite que el contenido del "gobierno local" se adapte fácilmente a varias plataformas, asegurando un amplio alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo