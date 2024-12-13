Creador de Videos de Anuncios Gubernamentales de IA: Impulsa la Participación Pública

Crea anuncios de servicio público atractivos más rápido usando la avanzada función de Texto a Video de HeyGen, mejorando la participación pública.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de comunicaciones internas de 60 segundos para empleados del gobierno, detallando una nueva política de recursos humanos. El video debe tener un estilo visual claro y autoritario, utilizando texto a video desde el guion para una creación de contenido eficiente e incorporando subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad para todos los miembros del personal dentro de este contexto de creador de videos gubernamentales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de comunicación digital de 30 segundos para familias y miembros de la comunidad local, explicando nuevas pautas para la seguridad en los parques. El estilo visual debe ser atractivo con gráficos simples y claros y un tono de audio tranquilizador, aprovechando efectivamente plantillas y escenas ricas para una producción rápida e integrando soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar el atractivo visual como un video PSA convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video explicativo de 50 segundos dirigido a ciudadanos que necesitan asistencia con un nuevo servicio gubernamental en línea. El video debe presentar la información de manera paso a paso con visuales claros y una narración calmada y útil, utilizando texto a video desde el guion para construir la narrativa y avatares de IA para guiar a los usuarios a través del proceso, asegurando que pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones como una solución de creador de videos de IA.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncios Gubernamentales de IA

Crea eficientemente anuncios de servicio público atractivos y comunicaciones internas con la potente plataforma de creación de videos de IA de HeyGen.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Anuncio
Introduce el texto de tu anuncio de servicio público en la plataforma. Nuestra función de "texto a video" generará automáticamente un guion gráfico inicial para tu proyecto de "creador de videos de IA".
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu mensaje. También puedes personalizar su apariencia y seleccionar una voz en off de sonido natural para mayor claridad, utilizando nuestra capacidad de "avatares de IA".
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Mejora tu video con "subtítulos/captions" para accesibilidad y añade música de fondo, imágenes o clips de video de nuestra biblioteca de medios. Utiliza nuestra función de "subtítulos/captions" para asegurar que tu mensaje sea comprendido universalmente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Video
Finaliza tu proyecto de "creador de videos gubernamentales" y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu anuncio ampliamente para una "participación pública" efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Comunicaciones Internas del Gobierno

Mejora la formación del personal y los anuncios internos con videos de IA atractivos, asegurando una mayor comprensión y mensajes consistentes en todos los departamentos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las entidades gubernamentales a crear anuncios de servicio público?

HeyGen actúa como un avanzado creador de videos de anuncios gubernamentales de IA, permitiendo a las organizaciones del sector público producir rápidamente anuncios de servicio público profesionales. Con su interfaz intuitiva, puedes transformar fácilmente texto en videos atractivos para una comunicación pública y digital efectiva.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para generar videos gubernamentales?

HeyGen proporciona potentes capacidades de IA como avatares de IA realistas y funcionalidad avanzada de texto a video. Esto permite a los usuarios crear videos gubernamentales de alta calidad y comunicaciones oficiales con generación de voz en off profesional, optimizando todo el proceso de creación de videos.

¿HeyGen admite la personalización y el branding para la comunicación oficial del gobierno?

Sí, HeyGen es una plataforma de creación de videos versátil que ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de branding para mantener la consistencia oficial. Puedes utilizar plantillas de video ricas, añadir subtítulos/captions e integrar tu logo y colores para asegurar que todas las comunicaciones internas y videos PSA se alineen con los estándares gubernamentales.

¿Es HeyGen una solución eficiente para la comunicación digital del sector público?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para ser un creador de videos gubernamentales altamente eficiente, acelerando la creación de contenido de comunicación digital diverso. Actúa como un potente motor creativo, proporcionando guiones gráficos automatizados y una robusta biblioteca de medios para producir rápidamente videos impactantes para diversas necesidades del sector público y participación pública.

