Generador de Vídeos de Anuncios Gubernamentales de AI: Crea Anuncios de Servicio Público Rápidamente

Optimiza la comunicación pública y produce vídeos de anuncios gubernamentales impactantes usando texto a vídeo desde el guion.

434/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita una presentación de generador de vídeo de 45 segundos dirigida a propietarios de pequeñas empresas y la comunidad local para explicar nuevos incentivos fiscales para prácticas sostenibles. Esta campaña de información pública requiere un estilo visual profesional e informativo con gráficos animados claros, entregado por una voz neutral pero atractiva. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar la información compleja con un tono confiable.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de vídeo de 60 segundos para residentes locales y posibles voluntarios, promoviendo un próximo evento de limpieza comunitaria. El vídeo debe emplear un estilo visual atractivo y dinámico con escenas vibrantes al aire libre y una pista de audio animada y entusiasta. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje visualmente atractivo y coherente para esta importante iniciativa pública.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un mensaje conciso de generador de vídeo de anuncio gubernamental de AI de 20 segundos para trabajadores de industrias específicas y la población anciana, recordándoles sobre los procedimientos actualizados de evacuación de emergencia. Esta crucial comunicación pública necesita un estilo visual directo y autoritario, posiblemente usando texto en pantalla audaz e imágenes claras y concisas, acompañado de un tono de audio calmado y firme. Asegura la accesibilidad utilizando de manera prominente la función de subtítulos/captions de HeyGen a lo largo del vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Anuncios Gubernamentales de AI

Produce rápidamente vídeos de comunicación pública de alta calidad y conformes con AI, optimizando la entrega de tu mensaje a los ciudadanos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando o pegando el texto de tu anuncio. La plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo para transformar tus palabras en diálogo hablado, formando la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para actuar como tu presentador en pantalla, asegurando una cara profesional y consistente para tu anuncio gubernamental.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Audio
Añade elementos visuales como escenas de fondo o medios de archivo, y genera automáticamente voces en off en varios idiomas para ampliar tu alcance.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con subtítulos/captions precisos para accesibilidad y luego expórtalo en el formato de aspecto deseado, listo para su distribución pública inmediata.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar la Formación Gubernamental y la Información Pública

.

Aumenta el compromiso y la retención para la formación dirigida por el gobierno y campañas críticas de información pública usando vídeo AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios gubernamentales?

HeyGen optimiza el proceso de generación de "vídeos de anuncios gubernamentales" impactantes utilizando "avatares de AI" avanzados y tecnología de "texto a vídeo". Esto permite una producción rápida de contenido de "comunicación pública", transformando guiones en vídeos profesionales de manera eficiente.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para campañas de información pública?

HeyGen ofrece una amplia "personalización visual" para tus "campañas de información pública" a través de una variedad de "plantillas de vídeo" y controles de marca. Puedes añadir fácilmente el logo y los colores de tu organización, asegurando la consistencia de la marca en todos los esfuerzos de "comunicación pública".

¿Puede HeyGen producir voces en off y subtítulos multilingües para vídeos de anuncios de servicio público?

Sí, HeyGen permite "soporte multilingüe" para tus necesidades de "creación de vídeos de anuncios de servicio público", con generación de "voces en off" de alta calidad y "subtítulos y captions" automáticos. Esto asegura que tu "comunicación pública" llegue a audiencias diversas de manera efectiva e inclusiva.

¿Qué tan rápido puedo generar un vídeo de AI para anuncios públicos con HeyGen?

El "generador de vídeos de AI" de HeyGen permite a los usuarios transformar rápidamente "prompts" o guiones simples en "vídeos de anuncios públicos" profesionales en minutos. Este eficiente proceso de "texto a vídeo" lo convierte en una "plataforma de creación de vídeos" ideal para un despliegue rápido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo