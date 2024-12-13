Creador de vídeos de marca global con IA para vídeos más rápidos y alineados con la marca

Aprovecha los avatares de IA para producir vídeos de calidad de estudio para contenido de marketing y formación de empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo convincente de 45 segundos para equipos de marketing de productos en startups tecnológicas, demostrando cómo crear rápidamente contenido de marketing atractivo para lanzamientos de nuevos productos. El vídeo debe presentar un avatar de IA amigable, renderizado en un estilo visual moderno y enérgico, explicando las características clave del producto con música de fondo animada. Enfatiza la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para una rápida generación de contenido y subtítulos automáticos para accesibilidad, mostrando la eficiencia de este creador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a representantes de ventas y gerentes de habilitación, ilustrando cómo los mensajes de vídeo personalizados pueden aumentar significativamente el compromiso en el alcance de ventas. El estilo visual debe ser limpio y directo, presentando varios avatares de IA demostrando comunicación personalizada, acompañado de una generación de voz en off empática y persuasiva. Muestra los avatares de IA de HeyGen como una herramienta poderosa para crear contenido de habilitación de ventas escalable y relatable rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para profesionales de RRHH y Aprendizaje y Desarrollo en grandes empresas, destacando los beneficios de usar plantillas de vídeo para una formación eficiente de empleados y comunicaciones internas. El estilo visual debe ser claro e informativo, incorporando visuales corporativos amigables de la biblioteca de medios/soporte de stock, respaldado por una voz profesional y articulada. Resalta la capacidad de HeyGen para personalizar fácilmente el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas y añadir subtítulos para diversas necesidades de aprendizaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Creador de Vídeos de Marca Global con IA

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y alineados con la marca para audiencias globales utilizando herramientas impulsadas por IA, agilizando tu proceso de producción de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de texto a vídeo para transformar tus palabras en contenido visual atractivo, sentando las bases para tu vídeo de marca.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Escenas
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Personaliza su apariencia y selecciona escenas atractivas de nuestra biblioteca para mejorar visualmente tu mensaje.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca. Utiliza nuestros robustos controles de marca para integrar tu logotipo, colores y fuentes, haciendo que cada vídeo sea distintivamente tuyo.
4
Step 4
Exporta y Localiza
Finaliza tu vídeo con el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Añade fácilmente voces en off y traducciones para llegar efectivamente a diversas audiencias globales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación Efectiva de Empleados

Mejora las comunicaciones internas y las experiencias de formación de empleados globales con vídeos atractivos impulsados por IA que aumentan la retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de vídeos de marca de alta calidad?

HeyGen te permite producir vídeos de marca atractivos y de calidad de estudio de manera eficiente aprovechando la IA. Transforma texto en visuales impactantes con avatares de IA y voces en off, convirtiéndose en un creador de vídeos de marca global con IA ideal para campañas impactantes.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para los avatares de IA, permitiéndote adaptar su apariencia y expresiones para que coincidan con la identidad única de tu marca. También puedes generar avatares personalizados para personalizar verdaderamente tu contenido de vídeo.

¿Puede HeyGen agilizar la producción de contenido de marketing creativo?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para agilizar tu proceso de creación de contenido, permitiendo a las empresas escalar la producción de vídeos con facilidad. Nuestra plataforma ofrece varias plantillas de vídeo y herramientas impulsadas por IA para generar rápidamente contenido de marketing poderoso.

¿Proporciona HeyGen controles de marca robustos para la creación de vídeos?

Sí, HeyGen asegura que tus vídeos se mantengan consistentemente alineados con la marca a través de controles de marca integrales. Puedes incorporar el logotipo, colores y fuentes de tu marca en plantillas predefinidas, garantizando que todo tu contenido de vídeo refleje los elementos específicos de tu marca.

