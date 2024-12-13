Generador de Vídeos de Recaudación de Fondos con AI: Crea Campañas Impactantes

Crea historias convincentes y atrae a los donantes más rápido con potentes capacidades de texto a vídeo.

Crea un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos para compartir Historias de Impacto conmovedoras, dirigido a posibles donantes y voluntarios. El estilo visual debe ser emotivo y tipo documental, mostrando la diferencia real que se hace, acompañado de una voz en off cálida y alentadora. Este vídeo aprovechará eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar testimonios o narrativas de beneficiarios, añadiendo un toque personal sin necesidad de filmación en vivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para una campaña de concienciación sin ánimo de lucro, diseñado específicamente para el marketing en redes sociales para llegar a un público general amplio, especialmente a las generaciones más jóvenes. Los visuales deben ser rápidos, modernos y atractivos, con colores vibrantes y cortes rápidos, acompañados de una banda sonora enérgica y de moda y una voz en off clara y concisa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido atractivo rápidamente, asegurando una rápida ejecución para campañas oportunas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo estético profesional de 45 segundos para una próxima campaña de crowdfunding, dirigido a atraer usuarios de plataformas de crowdfunding e inversores en etapas iniciales. La presentación visual debe ser limpia, moderna e inspiradora, destacando los beneficios del proyecto con gráficos elegantes, mientras que el audio presenta una voz en off profesional y persuasiva que genera confianza y urgencia. Este vídeo se beneficiará de las Plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo una producción rentable con un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina transformar mensajes en historias visuales para una campaña de email marketing con un vídeo informativo de 50 segundos, dirigido a suscriptores existentes y seguidores a largo plazo. Los visuales deben ser directos, optimistas y presentar datos claros o métricas de éxito, presentados con una voz en off calmada y tranquilizadora que refuerce la confianza. Es crucial integrar la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y un alto compromiso, incluso cuando se vea sin sonido, mejorando el compromiso de los donantes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Recaudación de Fondos con AI

Genera vídeos de recaudación de fondos profesionales sin esfuerzo. Aprovecha la AI para crear historias convincentes, atraer a los donantes y promover la misión de tu organización sin ánimo de lucro con rapidez e impacto.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando tu mensaje de recaudación de fondos. Utiliza las capacidades de texto a vídeo para transformar tu guion escrito en escenas dinámicas, sentando las bases para la historia de tu vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Narrador Visual
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu mensaje. Estos presentadores digitales ayudan a transmitir empatía y profesionalismo sin necesidad de actores, dando vida a tu narrativa.
3
Step 3
Añade Mejoras Atractivas
Mejora la accesibilidad y el compromiso del espectador generando automáticamente subtítulos/captions precisos. Esto asegura que tu mensaje sea claro y llegue a una audiencia más amplia, incluyendo a aquellos con discapacidades auditivas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Impacto
Finaliza tu vídeo con el cambio de tamaño de la relación de aspecto y expórtalo en formatos optimizados para varias plataformas. Comparte sin problemas tu vídeo profesional a través de canales de marketing en redes sociales para conectar con los donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Contenido Motivacional

.

Crea vídeos poderosos y emocionalmente resonantes para motivar a posibles donantes y fomentar el apoyo a tu causa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de recaudación de fondos impactantes?

HeyGen actúa como tu motor creativo, permitiéndote transformar sugerencias en activos de vídeo listos para publicar. Nuestro generador de vídeos con AI intuitivo simplifica el proceso de crear contenido de vídeo atractivo con una estética profesional, perfecto para tus campañas de concienciación sin ánimo de lucro.

¿Puede HeyGen mejorar la narración de vídeos para organizaciones sin ánimo de lucro?

Absolutamente. HeyGen aprovecha los avatares de AI y clips de vídeo dinámicos para dar vida a tus Historias de Impacto sin necesidad de contratar actores. Esto te permite crear contenido atractivo que resuene profundamente con tu audiencia y fomente el compromiso de los donantes.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la creación rápida de contenido?

HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizables y capacidades de texto a vídeo, haciendo que la creación rápida de contenido sea sencilla. Puedes elegir el tono y formato del vídeo, asegurando que tus vídeos de recaudación de fondos siempre se alineen con los objetivos únicos de tu campaña.

¿Cómo puede HeyGen asegurar una estética profesional en los vídeos de recaudación de fondos?

HeyGen integra edición impulsada por AI y generación de voz en off, junto con medios de stock libres de derechos, para garantizar una estética profesional de alta calidad. Nuestra plataforma te ayuda a producir vídeos fotorrealistas con subtítulos y captions, elevando tu producción de vídeos sin ánimo de lucro.

