Generador de Recaudación de Fondos con IA para el Éxito de las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Optimiza tu estrategia de recaudación de fondos, crea apelaciones de donación impactantes y guiones de vídeo, y atrae a los donantes de manera efectiva con los avatares de IA de HeyGen.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro pequeñas y medianas, mostrando cómo un generador de recaudación de fondos con IA optimiza sus esfuerzos. El estilo visual debe ser brillante y optimista, con superposiciones de texto dinámicas y un avatar de IA amigable explicando los beneficios para las organizaciones sin ánimo de lucro. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para producir rápidamente contenido atractivo, dirigido a aquellos que buscan soluciones innovadoras.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a gestores de recaudación de fondos ocupados, ilustrando cómo un escritor de recaudación de fondos con IA redacta rápidamente apelaciones de donación convincentes. El vídeo debe tener una estética elegante y limpia, utilizando elementos de pantalla compartida para demostrar la IA en acción. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración clara y profesional, enfatizando el ahorro de tiempo y el impacto en la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo sofisticado de 60 segundos para directores y estrategas de recaudación de fondos, centrándose en cómo la IA proporciona información basada en datos para mejorar la adquisición de donantes. El estilo visual debe estar lleno de infografías, gráficos animados y un avatar de IA seguro y articulado presentando información clave. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para transmitir este mensaje complejo de manera clara y profesional, destacando las ventajas estratégicas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo empático de 30 segundos para el nuevo personal de organizaciones sin ánimo de lucro, demostrando el papel de un asistente de recaudación de fondos con IA en la optimización de operaciones y el desarrollo de un plan de proyecto de recaudación de fondos integral. El estilo visual debe evocar una sensación de alivio y simplificación, mostrando a un usuario interactuando sin esfuerzo con la IA. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para construir una narrativa visualmente atractiva y fácil de seguir, destacando la facilidad de crear una hoja de ruta detallada del proyecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Recaudación de Fondos con IA

Descubre cómo el Generador de Recaudación de Fondos con IA transforma la planificación de tu campaña, ayudándote a crear apelaciones y estrategias convincentes de manera eficiente para aumentar tu impacto.

1
Step 1
Crea Tu Visión de Recaudación de Fondos
Comienza introduciendo tu objetivo de recaudación de fondos y los detalles clave sobre tu campaña. El generador de recaudación de fondos con IA utiliza tu entrada para comprender tus objetivos y sentar las bases para tu plan de proyecto de recaudación de fondos.
2
Step 2
Genera Contenido Diverso
Aprovecha el generador de recaudación de fondos con IA para producir instantáneamente borradores para apelaciones de donación, propuestas de subvenciones, campañas de correo electrónico y publicaciones en redes sociales. Esto optimiza tu proceso de creación de contenido.
3
Step 3
Personaliza y Optimiza
Revisa los borradores generados por la IA y personaliza fácilmente el resultado para que coincida con la voz única de tu organización y los segmentos específicos de donantes. Asegúrate de que cada mensaje resuene con tu audiencia.
4
Step 4
Utiliza para el Éxito de la Campaña
Despliega tu plan de proyecto de recaudación de fondos refinado y contenido a través de tus canales. El asistente de IA te permite centrarte en atraer a los donantes y alcanzar tus objetivos de recaudación de fondos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Donantes con Historias de Impacto

.

Crea vídeos inspiradores que destaquen el impacto de tu misión, motivando a los donantes potenciales y fortaleciendo las conexiones con tu causa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de recaudación de fondos con IA para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen transforma tus estrategias de recaudación de fondos al permitir la creación rápida de contenido de vídeo convincente. Actúa como un generador de recaudación de fondos con IA, permitiendo a las organizaciones sin ánimo de lucro producir apelaciones de donación atractivas y actualizaciones de proyectos utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guiones, mejorando significativamente la eficiencia en la creación de contenido.

¿Qué capacidades de creación de contenido ofrece HeyGen para apoyar los roles de asistente de recaudación de fondos?

HeyGen empodera a los asistentes de recaudación de fondos para acelerar la creación de contenido generando guiones de vídeo profesionales y luego transformándolos en vídeos de alta calidad. Esto incluye la creación de narrativas atractivas para publicaciones en redes sociales, campañas de correo electrónico e incluso resúmenes de vídeo concisos para propuestas de subvenciones, optimizando las tareas rutinarias.

¿Puede HeyGen ayudar a crear apelaciones de donación atractivas y publicaciones dirigidas en redes sociales?

Absolutamente. HeyGen te permite producir apelaciones de donación en vídeo profesionales y personalizadas con avatares de IA personalizados y generación de voz en off. Puedes adaptar fácilmente estos vídeos para publicaciones dirigidas en redes sociales, aprovechando los controles de marca para mantener un mensaje coherente e impactante que resuene con los donantes.

¿Cómo apoya HeyGen los aspectos de comunicación de un plan de proyecto de recaudación de fondos?

HeyGen simplifica la creación de comunicaciones para tu plan de proyecto de recaudación de fondos generando narrativas de vídeo claras y concisas. Al utilizar texto a vídeo desde guiones, HeyGen ayuda a traducir planes complejos en contenido de vídeo digerible, asegurando un mensaje coherente en todos tus eventos de recaudación de fondos y esfuerzos de adquisición de donantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo