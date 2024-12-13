Imagina a un dueño de cafetería muy ocupado, abrumado por las decisiones de diseño para sus nuevas ofertas de temporada. Esta narrativa de 45 segundos está dirigida a propietarios de pequeños restaurantes y cafeterías, mostrándoles cómo un generador de menús de comida con IA transforma su proceso, permitiéndoles seleccionar sin esfuerzo impresionantes Plantillas de Menú. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, pasando de una energía frenética a una eficiencia tranquila, con una atractiva locución generada usando la función de generación de locuciones de HeyGen para guiar al espectador a través de la experiencia sin complicaciones.

Generar Vídeo