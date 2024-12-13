Crea un vídeo promocional de gimnasio de 30 segundos, dirigido a potenciales nuevos miembros en una zona local. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con cortes rápidos de personas diversas usando equipos de gimnasio, acompañado de una banda sonora motivacional y animada. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente contenido dinámico a partir de un simple guion de marketing, destacando los puntos de venta únicos del gimnasio.

Generar Vídeo