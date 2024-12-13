Generador de Anuncios de Características de IA: Crea Actualizaciones Atractivas

Agiliza la creación de contenido para anuncios pulidos y estructurados con una marca personalizada, impulsado por los avatares de IA de HeyGen.

Descubre el poder de un generador de anuncios de características de IA en un vibrante vídeo de 30 segundos diseñado para equipos de marketing y gestores de producto. Esta pieza enérgica y moderna, respaldada por música animada, demuestra cómo los usuarios pueden pasar sin problemas de un guion a un vídeo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, ayudando en última instancia a agilizar la creación de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Muestra cómo los propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido pueden personalizar los mensajes de su marca con nuestro Generador de Anuncios de IA en un spot amistoso de 45 segundos. Con visuales cálidos y una voz en off personalizada y acogedora, este vídeo destaca la generación de voz en off de HeyGen y las diversas plantillas de anuncios para cultivar una personalidad de marca distintiva.
Prompt de Ejemplo 2
Eleva tus anuncios en redes sociales con un elegante vídeo de 60 segundos dirigido a gestores de redes sociales y profesionales de comunicaciones corporativas. Con transiciones dinámicas y una banda sonora moderna e inspiradora, esta presentación profesional, utilizando los avatares de IA de HeyGen y subtítulos, enfatiza cómo producir anuncios pulidos y estructurados para el éxito multicanal.
Prompt de Ejemplo 3
Introduce nuestro Generador de Anuncios de IA a empresas SaaS y departamentos de RRHH en un conciso vídeo de 30 segundos con una estética minimalista y futurista y una voz en off autoritaria. Este prompt se centra en aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y el texto a vídeo desde guion para asegurar una marca personalizada consistente y comunicaciones internas eficientes.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Anuncios de Características de IA

Crea rápidamente anuncios atractivos para nuevas características o eventos, asegurando una comunicación clara y una entrega pulida en todos tus canales.

1
Step 1
Crea tu Borrador Inicial
Utiliza las robustas Plantillas de Anuncios para generar rápidamente una base estructurada para tu anuncio de características. Simplemente introduce tus detalles clave y deja que la IA te ayude a redactar el contenido inicial.
2
Step 2
Selecciona tu Tono y Estilo
Refina el texto generado por la IA aprovechando nuestra función de Adaptación de Tono y Estilo. Elige la voz perfecta para que coincida con tu marca y el mensaje específico que deseas transmitir, asegurando consistencia e impacto.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y Auditivos
Mejora tu mensaje con visuales y audio atractivos. Incorpora avatares de IA para presentar tu anuncio con un toque humano, haciendo que tu comunicación sea más dinámica y memorable para un anuncio pulido y estructurado.
4
Step 4
Exporta para Distribución Multicanal
Prepara tu anuncio para varias plataformas. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para redes sociales, comunicaciones internas o incrustaciones en sitios web, asegurando un soporte de formato multicanal sin problemas dondequiera que esté tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Comunicaciones Internas de Características

Eleva las comunicaciones internas y la formación con vídeos generados por IA, asegurando lanzamientos de características claros y atractivos para tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios pulidos y estructurados?

HeyGen actúa como un potente Generador de Anuncios de IA, aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en anuncios profesionales, pulidos y estructurados. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas agilizan la creación de contenido, asegurando un resultado de alta calidad.

¿HeyGen admite la personalización de marca para anuncios de productos y eventos?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos de marca en tus anuncios de productos y eventos. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, entregando un mensaje consistente y profesional.

¿Puede HeyGen adaptar el tono y estilo para diversas necesidades de comunicación?

Sí, HeyGen permite una adaptación significativa de tono y estilo a través de su generación de voz en off impulsada por IA y avatares de IA personalizables, reflejando una voz y personalidad personalizadas. Esto asegura que los resultados de tu Generador de Anuncios de IA estén perfectamente adaptados a tu audiencia objetivo y objetivos de comunicación específicos.

¿Qué tipos de anuncios son más adecuados para las características de IA de HeyGen?

HeyGen es ideal para una amplia gama de necesidades, incluyendo la generación de vídeos de anuncios de características de IA atractivos, anuncios dinámicos en redes sociales y comunicaciones internas claras. Sus capacidades de IA, como los avatares de IA y el texto a vídeo, lo hacen perfecto para diversos anuncios de productos y eventos en diferentes plataformas.

