Crea un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando cómo un generador de vídeos con IA puede producir anuncios atractivos para redes sociales. El estilo visual debe ser brillante y rápido, con gráficos modernos, acompañado de una voz en off entusiasta y animada. Destaca la facilidad de usar la función de Texto a vídeo de HeyGen para transformar el texto publicitario en visuales impactantes al instante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos diseñado para educadores y gestores de productos, simplificando un concepto técnico complejo con la ayuda de un generador de avatares con IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando texto en pantalla claro e informativo, mientras que el audio presenta una voz de avatar de IA amigable y articulada. Demuestra la capacidad de HeyGen para generar avatares de IA de alta calidad y utilizar la generación de voz en off para una narración sin esfuerzo.
Produce una pieza de contenido creativo e inspirador de 60 segundos para creadores de contenido y diseñadores, convirtiendo una serie de imágenes estáticas en una historia visual cautivadora usando IA de Imagen a Vídeo. Emplea un estilo visual cinematográfico y emotivo con transiciones suaves y música de fondo sutil, complementado por una voz cálida y clara. Enfatiza cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen puede mejorar las narrativas personales y el impacto visual.
Diseña un vídeo de actualización de noticias directo de 30 segundos para YouTubers y equipos de comunicación interna, entregando un anuncio rápido en un estilo profesional, cara a cámara. La presentación visual debe ser elegante y concisa, imitando una transmisión de noticias, con una voz segura y autoritaria. Muestra el uso eficiente de HeyGen de Plantillas y escenas y sus avatares de IA para producir rápidamente contenido pulido, listo para compartir, con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos AI Cara a Cámara

Transforma tu texto en vídeos cara a cámara atractivos con avatares de IA realistas y sincronización de voz perfecta, mejorando tu flujo de trabajo de creación de contenido.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega o escribe tu guion en el editor para sentar las bases de tu vídeo, utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA predefinidos o personalizados para ser tu presentador en pantalla, impulsado por nuestra función de avatares de IA.
3
Step 3
Añade Voces en Off
Genera voces en off de sonido natural directamente desde tu guion, asegurando una sincronización labial perfecta con tu avatar elegido a través de la generación de voz en off.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza y descarga tu vídeo de alta calidad en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para ser compartido con tu audiencia utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y E-learning Mejorados

Desarrolla módulos de formación dinámicos y contenido de e-learning con avatares de IA, mejorando significativamente el compromiso y las tasas de retención de los alumnos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué capacidades creativas ofrece el generador de vídeos con IA de HeyGen?

El potente generador de vídeos con IA de HeyGen transforma guiones de texto en contenido creativo atractivo. Puedes aprovechar una amplia gama de avatares de IA e integrar voces en off convincentes para dar vida a tu visión sin esfuerzo.

¿HeyGen ofrece avatares de IA personalizables para marketing?

Sí, HeyGen te permite generar y personalizar avatares de IA, incluidos avatares de stock, para que se ajusten perfectamente al mensaje de tu marca. Esto es ideal para crear vídeos de marketing profesionales y vídeos explicativos dinámicos.

¿Puede HeyGen crear fotos o vídeos parlantes con sincronización labial realista?

Absolutamente, HeyGen te permite transformar imágenes estáticas en fotos parlantes dinámicas con sincronización labial realista. Con capacidades avanzadas de clonación de voz, tus avatares de IA pueden transmitir mensajes con expresiones auténticas.

¿Qué tan fácil es crear vídeos atractivos para redes sociales con HeyGen?

Crear contenido atractivo para redes sociales es increíblemente fácil con HeyGen. Nuestra plataforma intuitiva y diversas plantillas te permiten producir vídeos de alta calidad de manera eficiente, listos para cualquier plataforma.

